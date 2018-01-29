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Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 00:41 | Son Güncelleme 4 saat önce

Karabük'te otomobilin tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Ailenin Karabük’te yakınlarının nişan merasime geldikleri ve ardından Ankara’ya döndükleri öğrenildi.

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Karabük- Ankara D-755 karayolunun Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahman Aksoy (59) yönetimindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, önünde seyreden Özgür Yılmaz (34) yönetimindeki 51 BL 766 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye kaza kırım, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalesi ile otomobil sürücü Rahman Aksoy, Zekiye Aksoy (62), Seda Erorhan (30), Uğur Erorhan (32) ve Ali Çınar Erorhan (3) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında araçlar olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan ailenin Karabük’te yakınlarının nişan merasime geldikleri ve ardından Ankara’ya döndükleri öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük TIR

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