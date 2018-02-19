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Kepler Uzay Teleskobu tespit etti! 95 yeni öte gezegen keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 15:51 | Son Güncelleme

Kepler Uzay Teleskobu'nun tespit ettiği 275 yeni gök cisminin 149'unun öte gezegen olduğu doğrulandı. Öte gezegenlerden 95'inin varlığı ilk kez keşfedildi.

Kepler Uzay Teleskobu tespit etti! 95 yeni öte gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde Güneş Sistemi dışında 95 yeni öte gezegenin varlığını keşfetti.

NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan uluslararası araştırma ekibi, teleskobun 'K2 misyonu' adı verilen, keşif faaliyetinin yeni safhasında uzay boşluğunda konumunu tespit ettiği 275 yeni gök cismi üzerinde inceleme yaptı. İncelemede, 149'unun gerçek öte gezegen olduğu ve bunlardan da 95'inin varlığının ilk kez keşfedildiği belirlendi.

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Danimarka Teknik Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Uzay Enstitüsü'nde doktora çalışması yürüten ABD'li Andrew Mayo'nun önderlik ettiği araştırmada, teleskobun 2014'ten bu yana farklı görüş açılarından kaydettiği optik görüntüleri inceleyen araştırmacılar, olası gezegen adaylarının etrafında döndükleri yıldızda bıraktıkları gölge izlerini, gezegenlerin kendi görüntüleriyle karşılaştırarak doğrulama olanağı buldu.

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YÖRÜNGESİNDE ÖTE GEZEGEN BARINDIRAN EN PARLAK YILDIZ

Araştırmacılar bu süreçte bugüne kadar Güneş Sistemi dışında yörüngesinde bir gezegen olduğu tespit edilen en parlak yıldızı da keşfetti. 'HD 212657' adı verilen yıldız etrafında, Dünya zamanıyla 10 günlük bir yörünge üzerinde bir öte gezegen devridaim ediyor.

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Yeni bulgularla K2 misyonunun varlığını doğruladığı yeni öte gezegen sayısı da 300'e ulaştı.

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Araştırmanın bulguları 'Astronomical Journal' dergisinde yayımlandı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Şaşırmamız gerkiyor mu, onu bile bilmiyoruz. Evrenin sonsuzluğu ve hayal etmekte yetersiz bakiye verişimizden dolayı bu haberleri okurken kavramakta hep aciz kalıyorum. Bu kadar büyük olmasına gerek var mıydı? Yani hiç bir gezegene gitmeye ömrümüz bile yetmediğine göre... Bizden önce yaşamış ve göçmüş olan milyarlarca insanın bu öte gezegenlerden haberi yoktu. Ama onlar ordaydı. Okuyup geçmek gerek. İlgi alanınız değilse tabii.
@uyurgezer33 SÜPER GİDİLMEYEN YERLER İNSANLARIN DEĞİLDİR İLGİ ALANIMIZADA ASLA GİRMİYOR BUNA NASA GEÇİNEN SAHTEKAR KURUMDA DAHİL YANİİİİ NASA UZAYI BIRAKSIN DENİZ DİBİ ARAŞTIRSIN İNSANLAR ORAYA GİDEBİLİR DİMİ NASAAAA
Siz onu boşverin, sakız orucu bozar mı yanıt verin. Biz bulamadık belki nasa olarak siz cevap verirsiniz
Evreni anlamak istiyorsanız Biyolojik Kombinasyon youtube kanalını inceleyin. Çok mantıklı açıklamalar getirmişler.
Dünyada her ağaca bir canlıyı musallat eden Allah milyarlarca gezegenleri boş bırakmaz bizim görememiz orada yaşayan varlıkların olmadığı anlamına gelmez
sen oku geç...
bunları neden haber yapıyonuz bize namaz niyazdan bahsedin bide hangi islam devleti hangi islam devletini vuruyor
NASA nın sitesinde sürrkli bilgi yayınlanır.Bu bilgiler karpuz seçer gibi medyada yayınlanır.ilkokuldan itibaren astronomi anlatılmalı.Lisede şimdi var mı bilmiyorum.ma ABD de hemen her çocuğun teleskobu var.
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