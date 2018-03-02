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Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk Bayrağı asalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de 8 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk Bayrağı asalım" dedi.

Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk Bayrağı asalım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren 8 asker için açıklama yaptı:
"Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk Bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım."

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Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısından sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu evine Türk Bayrağı astı. Ayrıca CHP Genel Merkezi'ne de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok CHP'li vekil profil fotoğraflarını Türk Bayrağı olarak değiştirdi.

ASKER

KARACA: TEK BİR ACI HABER ALMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da yaşamını yitiren askerler için yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Mehmetçiğimizin terör örgütüne yönelik Afrin'de gerçekleştirdiği harekattan yine yüreğimizi dağlayan haber aldık. 8 ana kuzusunu, 8 kardeşi, 8 vatan evladını ne yazık ki teröre kurban verdik.
Yüreği dağlanmış analar var bugün… Boynu bükük, acısı büyük yuvalar var bugün… Babasız kalmış çocuklar, hayalleri toprağa karışmış evlatlar var bugün. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum.

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Artık, tek bir acı haber daha almaya, tek bir evladımızı daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Hakkınızı helal edin şehitlerimiz,evladını vatan için şehit vermiş analarımız, babasız kalmış yavrularımız, yoldaşını uğurlayan bacılarımız… Başımız sağolsun…"

ŞEHİT

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Kemal Kılıçdaroğlu Afrin şehit türk bayrağı

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
ilkönce içindeki pkk,ypg lileri temizle timsah gözyaşları dökme amerikan uşağı vatan haini chp. chp zihniyetini istemiyoruz. Milleti salak mı zannediyorsunuz.
@ziyamusti Akp nin içinde de pkk lı var ama medya chp nin üstüne çok iyi oynuyor.
@ziyamusti sizden ala vatan haini mi var? Yıllarca fetoş ile pkk ile kucak kucağa oturdunuz. Sizin yüzünüzden binlerce vatan evladı şehit oldu. Yarına kalır ama yanınıza kalmaz. Şimdi rahatsınız. Öbür tarafta bunları göre göre attığınız oyların hesabı sorulmayacak zannediyorsunuz sanırım??? KANDIRILDIK dersiniz artık.
@ziyamusti akp nin içinde ise fetö var Türk bayrağı değiştirsin diyen var istiklal marşı ırkçı diyen var milliyetçiliği ayaklar altına alan var daha ne olsun ne ararsan var da sadece vatan aşığı yok
sizin zihniyet ne acaba milli satıcılar satmadığınız yer kalmadı
Suratınız kösele olmuş. Yazık
senin salak olduğun kesin..
sen nesin lan...bölücü müsün!!! ne severmişsiniz bölme işlerini..vatan haini fetöcü..
@ondersezen_2016 senin gibi mesela
@isorkum şimdide şimdide senin desteklediğin parti aynısını yapıyor
@isorkum sen de fetöcüsün yoksa atıldın mı devletten iso
keske avrupanin kasetle basa getirilen usagi olmasaydin ve bizlere partindeki pkk sempatizani (pkklilar)milletvekillerini ayiklayarak Tūrkçū oldugunu ispatlamaya yoluna gitmeyi secseydin. sadece bayrak asmakla olmuyor o isler
@emrecanturk Ne yapsaydı güzel olurdu senin için mesela? PYD'yi konvoyla kobani'ye mi yollasaydı? Yada Irak'dan gelen pkk'lıların önüne kırmızı halı serdirip oraya çadır mahkemesi kurdurup serbest mi bıraksaydı? 1 milyonluk şehrin göbeğinde çatılara uçaksavar yerleştiren teröristleri görmezden mi gelseydi? "valilere talimat verdik size(pkk'ya) zorluk çıkarmayacaklar" mı deseydi? Yada milliyetçiliği ayaklar altına mı alsaydı? "Tek dil demedim tek din dedim" mi deseydi? Keşke başbakan olmadan önce 8 kez ABD'ye giden bir başbakanın izinden gitmesen sen de ama o işler öyle olmuyor değil mi?
@isorkum CHP özerklik vaad ettimi etmedi mi , çözüm süreci pkk ya özerklik değildi çözüm süreci kürtlerle ilgili bir süreçi çözüm sürecini baltalayan feto ve avaneleri provoke ettiler, devlet valilere talimat vermedi çatılara uçaksavar yerleştirilmedi silah depolanmasına fetocu asker ve polisler göz yumdu hani neden şimdi kuş uçmuyor hadi şimdi yapsalar ya yapamazlar hainler temizlendikçe pkk da bitecek Erdoğan Türkiye bir yerlere gelene kadar abd ve fetoya yakın gibi göründü oyuna getirdim koçum abd yi fetoyu erdoğan neden şimdi abd nin hedefinde, kılıçtaroğlu kaç kere gitti abd ye
milliyetçilik peygamber efendimiz tarafından ayaklar altına alınmıştır üstüne söz söylenmez peygamber efendimiz veda hutbesinde belirtiyor, milliyetçilik ümmetçiliğe engel oluyor islam birliğine engel oluyor kimse mahşerde Türk arap diye ayrılmayacak takvaya göre cennet yada cehennem ebedi, elbette kökenimiz Türk Erdoğanın da öyle ama birileri Türklüğü ümmetçilikten öne çıkartıyor ve islam birliğine engel oluyor sa o milliyetçilik ayaklar altındadır.
@adrese1 al bi soysuz peykamdende dem vuruyor bak sen peygamberimiz bakara ayeti ile makara yapin hırsızlık rüşvet yalan talan yapin papa ile aile fotoğrafları cektirin papazlarla kiliselerde arzı endam edin âmâ soyunuzu inkar edin demiş öylemi milliyetsiz
Onun kökeni ermeni o yüzden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayıyor.. soy ağacını açıklasın 100 tane yandaş basını var
iyi güzelde...senin vekillerin ne der acaba..onlara söyledinmi.
Sen önce vekilin Sezgin Tanrıkulu na astır..
YILLARDIR TÜRK BAYRAĞINI BALKONUMDAN İNDİRMEDİM YIPRANDI YENİDEN ASTIM KILIÇTAROĞLU GÜNAYDIN
@flzmlz Sen nereden biliyorsun sadece şimdi astığını? Utanın utanın! yeter artık bu manüpüle tarzınızı artık bırakın! siyaset değil dost olma birlik olma zamanı.
@flzmlz Sürekli asılı tutarsan 'asılmış da unutulmuş hissi verir, Anlam ifade eden günlerde de dikkat çekmez. Gerektiği zamanda gururla ve inatla asacaksın. Yıpranmadan da yenisini alacaksın. Mümkünse en büyüğünü.
Akp liler önce desteklediğiniz Cumhurbaşkanın oğlulları askerlik yapsın ondan sonra konuşun,Kılıçdaroğlunun oğlu koç gibi aslan gibi askerlik yaptı.Askerden kaçan hainlere yazın yorumlarınız biraz gururunuz varsa..Osmanlıda padişah ve oğulları savaşa en başta gidiyordu ama şimdi hem osamanlı gelsin diyorlar hemde sarayda yiyip içip yatalım diyorlar..
PKK İLK KURULDUĞU EYLEMLERE BAŞLADIĞI ZAMANDA DEVLET BÖYLE HAREKET ETSEYDİ BUĞÜN VE 40 YILDIR PKK GİBİ BİR SORUNLA UĞRAŞMAZDIK EĞER BUĞÜN AFRİNE MÜNBİÇE FIRATIN DOĞUSUNA YERLEŞEN YERLEŞMEYE ÇALIŞAN PKK UZANTILARINA VE ARKASINDAKİ DESTEKÇİLERİNE DUR DEMEZSEK GÖZLERİNİ KORKUTUP BU PLANLARINDAN VAZGEÇİREMEZ İSEK İLERDE TEKRAR BAŞIMIZA BELA OLACAKLARDIR HASTAYI YATAĞINDA İKEN SİKECEN İYİLEŞİRSE O SENİ SİKER YILANIN BAŞINI KÜÇÜKKEN EZECEN BÜYÜYÜP BOA YILANI OLURSA GÜCÜN YETMEZ
Hiç bir parti şehit adını kullanarak Bayrak seviciliği yapmasın mitinginde bir tane Türk bayrağı açamayan Chp yide biliyoruz şov yapmasın her kez insan gibi şehit ailesi kabül ederse cenazeye katılır insanlığını yapar gerisi hikayedir.Daha 1 hafta oldu Chp parti meclis üyesinin hayatta en çok nefret ettiğim kelime şehitler ölmez vatan bölünmez kelimesi dedi.İhraç mı yaptınız ki şimdi bayraktan giriyon yarın Atatürkten bahsedecen....
Günaydın Kılıçdaroğlu.Millet Afrin operasyonu başladığı gün bayraklarını astı.Her zaman olduğu gibi gene milletin gerisinde kaldın.
HİÇ İNANDIRICI GELMİYORSUN...... BAY KEMAL.
sabah başkaaaaa akşaaammmm başkaaaaa... Türk Bayrağını gezi olaylarında yakanlarla yan yana olacaksın onları alınlarından öpeceksin seçim yaklaştı diye Bayrak astıracaksın... Bu asil millet bunu yemez ve unutmayacak
tayyipten once hamle yaptin bravo
KONUŞUYOR SEN DEYILMİSİN KALDIRIM GEZİ OLAYLAYINDA KALDIRIM SÖKEN DHKPCELİ İL BAŞKANI YAPAN SAHTE VATAN SEVGİLERI DE SAHTE
Biz o bayrağı KK nin talimatıyla değil vatan sevgisiyle aylar önce açtık. bugün vatan aklına gelenlerin aklına ihtiyacımız yok..
chp dış servislerin bizdeki uzantısıdır.
Allah seninde seni destekleyenlerin de belasını versin inşallah
tek bildiği propaganda onuda doğru düzgün yapamıyor bir takım kişiler ATATÜRK adını kulanmayı TÜRK bayrağını iyi kulanarak oy toplamayı siyaset sanıyor seçime yakın bir kaç chp li sakal bırakıp ATATÜRKe taşla sopayla saldırır ver gaz yapar seçimdeki yüzde 25 korumak için ama son anket 18,8 diye görünüyor bu seçim belki istifa etmezse partililer veya kaset kumpası yapanlar bunu daa bişey yapar yolarlar
AĞZI BAŞKA, İÇİ BAŞKA..
milliyetciliğe oynama bundan önce nerdeydin ..şehitler üzerinden siyaset yapma..
Talimatla bayrak asılması da nedir? Milli hassasiyeti olan zaten bayrağını asar. Sırtını PYD ye dayayanlarla ittifak yapandan da ancak talimatla bayrak astırmak beklenir.
Az Önce Baktım Acaba Vekiller Profilinde Türk Bayrağı Kullanmış mı Diye, Kemal Bey Haklı Sadece Kendisi İle Beraber 3 Vekil Asmış Kemal Bey, Özgür Özel, Gürsel Tekin, Sanırım 4'ncü Arıyorlar, Bak Çok İyi Oynayan 2 Vekiliniz Daha Var Ya İran Erdem'i Yada Sezgin CİAkulunu Dahil Et Kesin Kazanırsın..
içlerinde Fetöcü dolu bir partinin cenahi , bizde fetöcü yok diye kendilerini kandırıyorlar . yalancının mumu yanmaya devam ediyor . iktidar hırsının kurbanları , bu memlekette unutulmayacak .
sadece bayrak asmak talimatı ile olmuyor hdp ile kol kola yürüyenler pkk cenazelerinde bulunup pkk lı leşlere şehit diyenler sözde bayrak asma ile olmuyor chp şehit cenazelerine katılamıyor neden hiç bir şehit ailesi onları görmek istemiyor tepki gösteriyor hdp ile kol kola olmak pkk ile işbirliğidir. hdp ye özerklik vaad etmek bu vatan aşehitmelerimize ihanetti,r, M.K.Atatürk e ihanettir.
koltuk rahat geldi gitmek istemiyorsun sizde metal yorgunluğu yokmu
Keşek samimi olsanda peşinde gitsek..ama hiç güven vermiyorsun herşeyin sahte..söylemlerinle icraatlarınız ayrı..
biz elhamdürillah devletin başında kim olursa olsun her zaman devletimize sahip çıktık ülkemiz için milletimiz için sahip çıktık, asla fitne saçmadık.Devletin başındaki kişiyi beğenmediğimiz den dolayı o düşsün de gerekirse ülke batsın diyecek kadar hain olmadık, sırf erdoğan düşmanlığından dolayı ermenistan rusya yunanistan vb. ülkelerin hatta nato nun ülkemize operasyon yapsın erdoğan devrilsin diyenler bayrak assa ne yazar asmasa ne yazar.
chp pkk partisi oldu
chp , atatürk ün .cumhuriyetin, laikligin ,mlliyetçiligin , devletçiligin , yeniligin, bilimin ,modernleşmenin partisidir.... zaman eski zaman degil...sanal arşiv sanal medya var...kim kiminle konuşmuş gizli kalmaz.....
@malatya1982 UYUYUN SİZ
kemal-a bak.hele. bayrak asın .ulan bizim evimizde arabamızda her vakit asılı.pkk sempatizanı hain
Tarih : 15 Temmuz 2016 Saat : 21:30'a kadar Resmi Bayramlar, Şehit haberleri dışında Bayrak asmıyorduk, şahsım adına o akşam asılan bayrak yağdı, açtı, kirlendi değiştirdim ama hala balkonumun en güzel yerinde dalgalanıyor, siz hala kendinizi Cumhuriyetin savunucusu zannedin, siz ancak ABD ve diğerlerinin maşası olabilirsiniz. Yürütülen operasyonun bile gereksiz olduğunu düşünen sizin yol arkadaşlarınız hala Ülkemizin kuşatılmaya çalışıldığını anlayamayacak kadar cahil olduklarının bile farkında değilsiniz ve bu insanlarla siz Türkiye Cumhuriyetini yönetmeye talip oluyorsunuz. GÜNAYDIN ...
ŞEHİT OLAN ASKERLERE DEĞİLDE PKK YAVRUCUKLARINA VE KURACAKLARI(KURAMAYACAKLARI)KÜRT DEVLETÇİĞİNE ÜZÜLÜYORDUR EĞER AMELİYATI OPERASYONU BUĞÜN YAPMAZSAK İLERDE TÜRKİYE BÖLÜNÜR
ziyamusti 8 şehidi nasıl vereçdik biliyormusun haburdan davulla zurna ile geöirdikleriniz ile...
su gunde bile fesatlıgınızdan agzınızdan zehir sacıyorsunuz ne dir bu hırs ? dunyada dini kaldırmak isterdim bakın o zaman savas varmı ?
CHP PKK LI İSE E BEK KUŞ BEYİNLİLER. TÜRK KELİMESİ YASAKLANIYOR.TÜRKÜM DİYORSUN ATATÜRK HEYKELİ KALDIRILIYOR TÜRKÜM DİYORSUN ANDIMIZ YASAKLANIYOR TÜRKÜM DİYORSUN KÜRT AÇILIMI ATILIYOR TÜRKÜM DİYORSUN BARIŞ SÜRECİ DENİLİP PKK HABURDA SERBEST KALDI TÜRKÜM DİYORSUN YUNANLILAR KEŞKE İŞGAL ETSEYDİ DENİLİYOR TÜRKÜM DİYORSUN TÜRKMÜSÜN ?
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