Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk Bayrağı asalım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren 8 asker için açıklama yaptı:
"Bütün vatandaşlarımdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz, terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk Bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım."
Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısından sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu evine Türk Bayrağı astı. Ayrıca CHP Genel Merkezi'ne de Türk bayrağı asıldığı görüldü.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok CHP'li vekil profil fotoğraflarını Türk Bayrağı olarak değiştirdi.
KARACA: TEK BİR ACI HABER ALMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da yaşamını yitiren askerler için yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman Mehmetçiğimizin terör örgütüne yönelik Afrin'de gerçekleştirdiği harekattan yine yüreğimizi dağlayan haber aldık. 8 ana kuzusunu, 8 kardeşi, 8 vatan evladını ne yazık ki teröre kurban verdik.
Yüreği dağlanmış analar var bugün… Boynu bükük, acısı büyük yuvalar var bugün… Babasız kalmış çocuklar, hayalleri toprağa karışmış evlatlar var bugün. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum.
Artık, tek bir acı haber daha almaya, tek bir evladımızı daha kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Hakkınızı helal edin şehitlerimiz,evladını vatan için şehit vermiş analarımız, babasız kalmış yavrularımız, yoldaşını uğurlayan bacılarımız… Başımız sağolsun…"
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