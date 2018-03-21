Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın konuğu oldu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:
"Sorunları ortaya koymak ve çözümünü ortaya koymak görevimiz var. Büyüyen her sorun halkın cebine yansıyor. İzlenen politikalarla halktan bir şeyler götürülüyor.
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Toplumun asıl gündemi demokrasi. Asıl sorun adalet sisteminde, kimse adaletin olduğuna inanmıyor. Bizim için erken seçim olabilir, sorun yok. Afrin hepimizin ortak destek verdiği bir mücadele alanıydı. Bunu kendi partisinin başarısı gibi kamuoyuna sunmaya başladı, başaralı olamadı. Referandum öncesi, “Türkiye koalisyonlarla yönetilemez” diyorlardı. Şimdi koalisyonlara mahkum oldular. Bunu vatandaş görüyor, 'Niye bizi kandırdınız?' diyor."
AKP'de her alanda çözülme var. Seküler AK Partililer referandumda oy vermediler zaten. Mazot fiyatları vb. Kırsalda bir çözülme oluştu. Şeker fabrikalarının satıldığı yerde AK Parti'nin yüksek oy olduğu yerler. Eğitimde çok şikayet var. Özel okullarda bir patlama yaşandı. Devlet okullarına güven kalmadı. İmam hatip te patlama oldu, çocuklar başarı sıralamasında geride kaldı. Hükümetin izlediği politikalar nedeniyle ihracatçılar zorluk yaşıyorlar.
4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ
4 gençten biri işsiz. Gençler iktidar partisine oy vermiyorlar. İşsiz ve özgür değiller. Ara eleman sorunu var. Bizim eğitimi sistemi ara eleman yetiştirmiyor. İktidarı defalarca uyardık.
İŞSİZİLİK İÇİN ÖNERİLER
2015'ten itibaren biz sorun saptamış ve toplumun gündemine getirdiysek çözümünü de getirdik. Mesela eğitim için Fillandiya'nın Eğitim Bakanı'nın Türkiye'ye getirdik, anlattı. Öğretmenlerle ilgili “Öğretmen Meslek Yasası” olmalı bunu önerdik. İstihdam yaratan eğitim sistemi önerdik. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı lise kurmak. Kendi alanı ile ilgili eğitim görecek, iş yerinde çalışacak, okuldan mezun olduktan sonra işi hazır olacak. Üretime yönelik ekonomik politika izlemezseniz işsizliği bitiremezsiniz.
İTTİFAK AÇIKLAMASI
İttifak Yasası çıktı. Biz ittifaka karşı değiliz, siyasal partiler ittifak yapabilirler. Yüzde 10 seçim barajına karşıyız. Niye kaldırmıyorlar? Korkuyorlar. Bunun kalkması lazım. Önümüzdeki süreç içinde belli olacak. Şimdi benim ittifak yapacağız demem çok doğru değil. İttifak yapacaksak ilkelerimizi belirleyeceğiz"
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