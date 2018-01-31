Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal, Kilis’te Suriyelilere, “Terör biterse, ülkenize dönmek ister misiniz?” sorusunu yöneltti. Bu soruya farklı cevaplar geldi. Kentte 3 yıldır faaliyet gösteren, 400 Suriyeli yetim çocuk ve dul kadının barınma ve her türlü ihtiyacını karşılayıp psikolojik destek veren, Al Resele Derneği’nin Müdürü Mezin İbrahim, Türkiye’nin vatanı gibi olduğunu, Türk kimliğini aldığını söyledi.

‘ZİYARETE GİDERLER AMA GERİ DÖNERLER’

Mezin İbrahim şunları söyledi: “Suriye’deki meslek sahipleri Türkiye’de mesleğini sürdürmek için dükkân açtı. Suriyelilerin Türkiye ekonomisine katkısı çok fazla. Suriyeli zenginler Türkiye’de büyük projeler yaptı. Gaziantep, İstanbul ve bazı illerde mobilya, deterjan, dikiş atölyesi ve fabrikaları kurdu. Hem ticaret yapıyor para kazanıyor hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar. Derneğimizde kalanların çoğu hayata Türkiye’de tutundu ve çok memnunlar. Bizler Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bize kapılarını açtığı için çok minnettarız. Erdoğan, Suriyeli mazlumlara unutulmaz iyilikler yaptı. Türklerle aynı apartmanda oturuyorum. Komşuyuz ve bize çok iyi davranıyorlar. Suriye’de DEAŞ ve PYD’den temizlenen bölgelere akrabalarını ziyarete giderler ama kalıcı dönüş yapacaklarını sanmıyorum. İşi ve evi olan gider ancak binlercesinin evi ve işyeri yıkıldı, mallarını terör örgütleri yağmaladı, canlarını zor kurtararak Türkiye’ye sığındılar. Suriyelilerin büyük bölümü Türkiye’de yaşamaktan ve Türklerden çok memnun.”