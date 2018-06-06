Kırklareli'nde öğretmenlerden çat kapı ziyaretler

Teknolojiye olan düşkünlüğünü azaltmak, aile bireyleriyle daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve paylaşımı artırmak amacıyla projeyi uygulamaya başladıklarını ifade eden Gövce, teknoloji bağımlılığının insan hayatının her alanını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sınıf öğretmeni Buket Gövce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin son yıllarda teknolojiye çok fazla düşkün olduğunu söyledi.

Evlerinde ziyaret edilen çocuklarda teknoloji bağımlılığını önlemek, aile ve arkadaş ortamında paylaşımı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen projede, öğretmenler evlerine gittiği öğrenci ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynayarak aktiviteler yapıyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen "Öğretmenim Kapımı Çalınca" projesi kapsamında, iki ilkokul öğretmeni, öğrencileri evlerinde çat kapı ziyaret ederek, teknoloji bağımlılığından uzak tutmak, aileleriyle iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler yapıyor.

Teknolojinin doğru kullanılmadığı durumlarda çocuklara büyük zararlar verdiğini belirten Gövce, teknoloji bağımlılığının sosyal çevre ve arkadaş ortamlarıyla birlikte öğrencilerin derslerini de çok etkilediğini kaydetti.

Evlerinde ziyaret ettikleri öğrencileri teknolojiden uzaklaştırarak aile bireyleriyle hoş vakit geçirebileceği aktivitelere yönlendirdiklerini ifade eden Gövce, "Öğretmenim Kapımı Çalınca Projesi'ne katıldık. Projenin içeriği okul dışında öğrencileri evlerini ziyaret ediyoruz ve bu habersiz çat kapı şeklinde oluyor. Evde aile bireyleri kimler varsa onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Veli Hatice Çakıllı Kaya, evlerde öğretmenlerle birlikte yapılan etkinliklerin çocuklar ve aileleri için son derece yararlı olduğunu söyledi. Kaya çocukların bu sayede teknolojiden bir süre uzak kaldığını, aileleri ve öğretmenleriyle hoş vakit geçirdiğini bildirdi.

Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım da ''Öğretmenim Kapımı Çalınca Projesi''ni önemsediklerini söyledi.

Projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunun gözlemlendiğini aktaran Aşım, projeye ilk etapta ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin dahil edildiğini kaydetti.

