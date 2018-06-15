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KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) polisin uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde bulunan 5 öğrenciden Sabit C., 2'nci katın penceresinden atlayınca topuk kemikleri kırıldı. Hastaneye sedyeyle getirilen Sabit C. ile 4 arkadaşı tutuklandı.

KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 5 öğrencinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında polisi karşısında gören gençlerden Sabit C., yakalanmamak için odalardan birinin penceresini açıp, atladı. Beton zemine düşen Sabit C., yaralandı. Evde bulunan İkbal S.Ö., Yunus H., Selinay Ö. ve Sultan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 5,5 gr Hint keneviri ele geçirildi.

Öğrenciler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi yapılan Sabit C. de adliyeye sedyeyle getirildi. Ayakları alçıya alınan Sabit C., üzerindeki örtüyle yüzünü kapatarak gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

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CEZAEVİNE KONULDULAR

'Kanunsuz uyuşturucu madde alma', 'Kanunsuz uyuşturucu madde verme' ve 'Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sabit C., "Satıcı değil, içiyim" dedi. Diğer öğrenciler de içici olduklarını söyledi.

Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği 5 öğrenci, cezaevine konuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eee bunlar daha iyi günlerimiz. herkesi terör ile suçlarsan insanlar dinden ve dindardan nefret eder oldu. sonuç haberde var
ogrenci mi alemci mi bunlar
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