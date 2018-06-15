KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 5 öğrencinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Baskın sırasında polisi karşısında gören gençlerden Sabit C., yakalanmamak için odalardan birinin penceresini açıp, atladı. Beton zemine düşen Sabit C., yaralandı. Evde bulunan İkbal S.Ö., Yunus H., Selinay Ö. ve Sultan Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 5,5 gr Hint keneviri ele geçirildi.
Öğrenciler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi yapılan Sabit C. de adliyeye sedyeyle getirildi. Ayakları alçıya alınan Sabit C., üzerindeki örtüyle yüzünü kapatarak gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı.
CEZAEVİNE KONULDULAR
'Kanunsuz uyuşturucu madde alma', 'Kanunsuz uyuşturucu madde verme' ve 'Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sabit C., "Satıcı değil, içiyim" dedi. Diğer öğrenciler de içici olduklarını söyledi.
Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği 5 öğrenci, cezaevine konuldu.
DHA
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