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Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 02:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kocaeli’nin birçok ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor. 22.30 sıralarında başlayan kar yağışı ile başta İzmit olmak üzere diğer ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji'den yapılan kar açıklaması sonrasında hazır bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, yoğun kar yağışı sonrasında yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman başta Marmara olmak üzere tüm yurtta havanın soğuduğunu dile getirdi.

'RÜZGAR DEVAM EDECEK'

Kocaman, rüzgarın kuzeye döndüğünü belirterek, "Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil, çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek" diye konuştu.

'KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLİYORUZ'

Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara'da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya'da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekliyoruz."

Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.

(İHA)

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