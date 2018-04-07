Bekir Ağırdır açıkladı: 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde dün bir dizi toplantıyı arka arkaya gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde ilk olarak PM, YDK ve millitvekili grubu genel merkeze gelerek KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın hazırladığı TÜSES- 2019’a Doğru Stratejik Değerlendirmeler’’ başlıklı sunumu dinledi.
"YÜZDE 45'İN BİR PARTİSİ YOK"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sunumda 2002’den bu yana toplumsal ve siyasal değişimler ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından da PM toplantısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre; Ağırdır sunumunda bir kutuplaşma gerçeği olduğunu ve bunun yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada yaşandığını anlattı. Ağırdır, “Buna rağmen yüzde 45 dilimlik oy geçişkenliği var. Bu yüzde 45’in bir partisi yok. Çok yüksek bir oran. Bu sizin avantajınız. Bu kişilerin değişim özlemi var ama umut vaat eden bir yapı da bulamıyorlar. CHP umut vermeli, CHP’nin bir ütopyası olmalı” dedi.
"TOPLUM, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK İSTİYOR"
"Türkiye’nin hangi ülke olmasını istersiniz” sorusuna yüzde 80’in bir Avrupa ülkesi adını verdiği, sadece yüzde 2’lik bir kesimin şeriatla yönetilen bir Ortadoğu ülkesinin adını söylediğini aktaran Ağırdır’ın, “Sisteme karşı demokratikleşme mücadelesi vermelisiniz. Özgürlüğü seslendirmelisiniz, toplumun yüzde 80’inin temel beklentisi adaletin tesis edilmesi. Toplum adalet, özgürlük ve eşitlik istiyor” dedi.
"YENİ DÜŞÜNCELERİN PARTİYE GELMESİNDEN KORKMAYIN"
CHP’ye yönelik eleştirileri de dile getiren Ağırdır’ın, “Sizin seçmeniniz belediye başkanını da, milletvekilini de, parti yöneticilerini de kendisi belirlemek istiyor. Siyasetten uzak duran, hiyerarşik yapıya uymak istemeyen gençlere ‘benim adayım budur’ diye önüne koyarsanız sizden uzak durur. Kapılarınızı, pencerelerinizi sonuna kadar açın, partiye gençleri alın, yeni düşüncelerin partiye gelmesinden korkmayın” ifadelerini kullandı.
"RADİKAL KARARLARLA ÇÖZEBİLİRSİNİZ"
CHP’lilere, “Şunu dersem şu şekilde damgalanırım, iktidar bizi şöyle tarif eder” gibi korkuları aşmaları tavsiyesi veren Ağırdır, bu korkuların hiçbir karşılığı olmadığının altını çizdi. Ağırdır, “İktidar size siyaset sınırını çizmesin, siyaset yapma alanı zaten daralıyor. Bu alanı yeni fikirlerle, radikal kararlarla, dinamik bir yapı ile çözebilirsiniz” diye konuştu.
"SEÇMEN YALNIZCA KILIÇDAROĞLU'NA BAKMIYOR"
Seçmenin yalnızca Kılıçdaroğlu’na bakarak oy vermediğini, il ve ilçe başkanlarının da genel başkan gibi güvenilir, temsil yeteneği olan ve politika konuşan kişilerden oluşması gerektiğini söyleyen Ağırdır, “Seçmen yalnızca Kılıçdaroğlu’na bakmıyor. İlçe yöneticisine de bakıyor” dedi.
"SEÇMEN SANDIKTAN UZAKLAŞIYOR"
Ağırdır’ın CHP’lilerin seçim güvenliğine ilişkin olarak “Bunlar oy çalacak” söyleminden kaçınması gerektiğini anlattığı, “Hem gerçekliği yok, hem de seçmeni sandıktan uzaklaştırıyor. Topluma umut ve güven vermeniz gerekir” uyarısında bulunduğu öğrenildi.
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