Bekir Ağırdır açıkladı: 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde dün bir dizi toplantıyı arka arkaya gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde ilk olarak PM, YDK ve millitvekili grubu genel merkeze gelerek KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın hazırladığı TÜSES- 2019’a Doğru Stratejik Değerlendirmeler’’ başlıklı sunumu dinledi.

"YÜZDE 45'İN BİR PARTİSİ YOK"



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sunumda 2002’den bu yana toplumsal ve siyasal değişimler ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından da PM toplantısı yapıldı. Edinilen bilgiye göre; Ağırdır sunumunda bir kutuplaşma gerçeği olduğunu ve bunun yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada yaşandığını anlattı. Ağırdır, “Buna rağmen yüzde 45 dilimlik oy geçişkenliği var. Bu yüzde 45’in bir partisi yok. Çok yüksek bir oran. Bu sizin avantajınız. Bu kişilerin değişim özlemi var ama umut vaat eden bir yapı da bulamıyorlar. CHP umut vermeli, CHP’nin bir ütopyası olmalı” dedi.

"TOPLUM, ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK İSTİYOR"



"Türkiye’nin hangi ülke olmasını istersiniz” sorusuna yüzde 80’in bir Avrupa ülkesi adını verdiği, sadece yüzde 2’lik bir kesimin şeriatla yönetilen bir Ortadoğu ülkesinin adını söylediğini aktaran Ağırdır’ın, “Sisteme karşı demokratikleşme mücadelesi vermelisiniz. Özgürlüğü seslendirmelisiniz, toplumun yüzde 80’inin temel beklentisi adaletin tesis edilmesi. Toplum adalet, özgürlük ve eşitlik istiyor” dedi.