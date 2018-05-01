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Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Konya'da bankalara para taşıyan ve içerisinde 300 ile 500 bin lira olduğu iddia edilen kurye aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Ayrıntılar geliyor..

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

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Anahtar Kelimeler:
Konya banka polis

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
BRAVO. HELAL-I HOŞ OLSUN. İNSANLARA BUNU MECBUR BIRAKAN SİSTEM BİRGÜN EN KANLI ŞEKİLDE BEDEL ÖDEYECEKTİR. AYRICA BANKA SOYANLARA SEVAP BİLE YAZILMALI
Super helal olsun
bu soygunu yapanlar soysuzdur alkış tutanlara isim bulamıyorum lütfen herkes kendine gelsin
KAHROLSUN KAPİTALİZM! YAŞASIN CESUR KAHRAMANLAR !
Bunu yapan kesin Antalyalıdır...
Resmi tatilde ne işi var o arabanın dışarda..?
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