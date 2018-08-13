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Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Konya'da 113 evi, 'fuhuş yapıldığı gerekçesiyle' mühürleyen polis, evleri kiralayanların listesini de emlakçılara dağıttı ve "Bu isimlere ev vermeyin." dedi.

Konya’da emlakçılar için kırmızı liste: Bu isimlere ev vermeyin

Konya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin ev tuttuğu Selçuklu ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesiyle kiracısız kalan evler mercek altına alındı.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Emniyet güçleri son bir ay içerisinde bölgedeki 113 evi ‘fuhuş yaptırıldığı gerekçesiyle’ mühürlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu evlerin; emlakçılara, yüksek kira bedeli ve istenilen düzeyde kefil imkanı sunularak kiralandığı öğrenildi.

Mühürlenen evleri kiralayanların listesini çıkaran polis, listeyi kent genelindeki emlakçılara dağıttı ve onları bu isimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


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Anahtar Kelimeler:
Konya fuhuş polis emlakçı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Konya hani mevlevi bir yerdi ne oldu da fuhuş yatağı oldu. Dindarlık rafa kalkmış herhalde !!
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