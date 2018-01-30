HABER

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 23:18 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde pompalı tüfek ile kafe basarak ateş eden şüpheliler, kafede oturan genç bir kızı yaraladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Hacı Mütahir Mahallesi Eczacı Sami Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ikindi saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada birbirlerine laf atan iki grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Aynı olayın devamında ise içinde dört kişinin olduğu araç sokak içerisinde bulunan bir kafenin önünde durdu. Eline pompalı tüfeği alan bir kişi karşı grubun kafe içinde olduğunu düşünerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu kafenin giriş kısmında oturan 20 yaşındaki Teslime T. kafasına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Yaralanan Teslime Tomak ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YAŞANAN OLAY VE PANİK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahla ateş edilmesi ve kafede yaşanan panik ise saniye saniye kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafe önünde duran araçtan inen bir kişi eline aldığı pompalı tüfek ile ateş açarak kafeye giriyor, diğer üç zanlı ise arkadan takip ediyor. Bu esnada camın önünde oturan genç kız yaralanarak yere yığılıyor. Kafe içindeki bazı müşteriler sağa sola kaçışırken bazıları da şahsın elindeki tüfeği almaya çalışıyor. Kafeyi basan grup karşı tarafın içeride olmadığını anlayınca bölgeden yaya olarak kaçıyor. Polis olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri dudak uçuklatıyor
Önce poz verdi, sonra 'bence de yanlış' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saldırı Konya kamera kafe pompalı tüfek Ereğli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ülkede saray ve çevresi hariç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur..
işte dağbaşı mı ülke derken evet dağbaşı denilebilecek bir örnek, o silah onlarda ne arar, kime niye silah veriliyor satılıyor...denetim var mı yok. çok arttı bi kontrolsüzlük...ver mehteri derken baya cengaver ruhu yaratılıyor...
HANİ HUZUR BULACAKTIK..? KAFEDEKİ GENÇLERİN PSİKOLOJİSİNİ BAHÇELİ DÜZELTİR! ARTIK.
Sıyasılere sormak lazım bu mıllet nasıl böyle kın nefret dolu oluyor bır araştırma yapsınlar ve kendılerıde TV ekranlarında sakın olsunlar onların bır bırlerıne hakaretlerı ınsan olarak bıktırdı ve soruyorum kendıme ben bunlarımı sectim?
TEXAS :) :) :) YASAL UYARI !! EVDEN ÇIKARKEN ÇELİK BAŞLIK KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK SİLAH VE BOLCA MÜHİMMAT ALMAYI UNUTMAYIN :) :) :)
Diğer Haberler
TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri dudak uçuklatıyor

Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri dudak uçuklatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.