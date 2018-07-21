Konya'da yem karma makinesine sıkışan çocuk öldü

Konya'da yem karma makinesine sıkışan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Akasma Sokak'taki büyükbaş hayvan çiftliğinde işçi olarak çalışan Suriye uyruklu İbrahim ve Vahide El Muhammed çiftinin çocukları Muhammed Ali (4), traktöre bağlı yem karma makinesine sıkıştı.
Yakınları tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Muhammed, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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