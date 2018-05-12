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Kore Yarımadası'nda barış için "altın fırsat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:29 | Son Güncelleme

Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung-gyon: - "Şu anda elimizde Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı barışı tesis etmek için altın değerinde bir fırsat var. Böyle bir şans bir daha ne zaman ele geçer bilinmez"

SEUL/ Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung-gyon, Kuzey ile başlatılan yeni diyaloğun Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma ve kalıcı barışın sağlanması için "altın değerinde bir fırsat" olduğunu söyledi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Bakan Ço, Seul'de katıldığı bir panelde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen ay sonunda iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde yapılan liderler zirvesi ve ardından yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ço, "Şu anda elimizde Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı barışı tesis etmek için altın değerinde bir fırsat var. Böyle bir şans bir daha ne zaman ele geçer bilinmez." ifadelerini kullandı.

Kuzey ile Güney arasında 2000 ve 2007 yıllarında yapılan önceki iki liderler zirvesinde alınan kararların, Güney Kore hükümetlerinin iktidar dönemlerinin ortasına veya sonuna denk geldiği için uygulanmasını sağlayacak bir ivme yakalanamadığını hatırlatan Ço, bu kez hükümetin iktidar döneminin başında olduğunu ve dolayısıyla kararların uygulanması için elverişli bir zaman penceresi bulunduğunu belirtti.

Ço, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirve öncesinde taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilebilmesi için, Güney Kore ile ABD, Güney ile Kuzey Kore ve Güney Kore ile Çin arasındaki farklı düzeylerde görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade etti.

Güney Koreli Bakan, Trump-Kim zirvesinin mevcut barış havasını güçlendirecek şekilde başarıyla sonuçlanması için ABD ile sıkı bir koordinasyon ve görüş alışverişi içinde bulunacaklarını kaydetti.

Kuzey Kore'nin ABD'li tutukluları serbest bırakmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Bakan Ço, hükümetin Kuzey'de casusluk suçlamasıyla rehin tutulan 6 Güney Kore vatandaşının da ülkelerine geri dönmesinin sağlamak için tüm çabaları seferber edeceklerini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'daki zirvenin ardından imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan "tamamen" arındırılması ve mevcut ateşkes halini sona erdirerek Kore Savaşı'nı resmen noktalayacak kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklamıştı.

Tarihi kararların alındığı zirvenin sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Çin'e resmi bir ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Si Jinping ile görüşmüştü.

Kim, ABD Başkanı Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesinde 22 Mayıs'ta Güney Kore ile ABD arasında Washington'da bir zirve toplantısı yapılacak.

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