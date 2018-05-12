SEUL/ Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung-gyon, Kuzey ile başlatılan yeni diyaloğun Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma ve kalıcı barışın sağlanması için "altın değerinde bir fırsat" olduğunu söyledi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Bakan Ço, Seul'de katıldığı bir panelde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen ay sonunda iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde yapılan liderler zirvesi ve ardından yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ço, "Şu anda elimizde Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı barışı tesis etmek için altın değerinde bir fırsat var. Böyle bir şans bir daha ne zaman ele geçer bilinmez." ifadelerini kullandı.

Kuzey ile Güney arasında 2000 ve 2007 yıllarında yapılan önceki iki liderler zirvesinde alınan kararların, Güney Kore hükümetlerinin iktidar dönemlerinin ortasına veya sonuna denk geldiği için uygulanmasını sağlayacak bir ivme yakalanamadığını hatırlatan Ço, bu kez hükümetin iktidar döneminin başında olduğunu ve dolayısıyla kararların uygulanması için elverişli bir zaman penceresi bulunduğunu belirtti.