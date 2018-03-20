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Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

Meriç'teki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan'a yasadışı giriş yapmaya çalışan Türk vatandaşın cezası belli oldu. Yunan basını giren kişinin alkollü olduğunu ve 'Adanalıyım' dediğini yazmıştı.

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Meriç bölgesinde, 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, aşırı alkollü halde Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan’a girdikten sonra, Kastanies Sınır Kapısı'nda yakalandı. Yunanistan polisi, yakalandıktan sonra aşırı alkollü olduğu fark edilen Türk vatandaşın önce kendine gelmesini bekledi. Sonra da Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi’ne sevk etti.

ADANLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yunanistan vizesi olmayan, üstünden TC pasaportu çıkan, Adanalı olduğunu ve çocuklarını görmek için İsveç’e gitmek istediğini, sınırı geçmeden önce alkol kullandığını söyleyen adam Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla, tecilli olarak 4 ay hapis ve 1.500 Euro para cezasına çarptırıldı.

Haber sitesi “Skai” Yunanistan’da yakalananTürk vatandaşın kendisi gibi alkollü 3 arkadaşı ile birlikte Pazarkule’de sınırı geçmeye çalışırken Türk devriyeleri tarafından fark edildiğini ve Türk askerlerinin havaya ateş ettiklerini ileri sürdü. “Skai” ayrıca, Türk devriyelerinin 3 kişiyi yakaladıklarını belirtti.

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Yunanistan Meriç adana Yunan

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