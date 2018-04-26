Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ankesörlü telefon ile örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 24'ü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara ve Balıkesir yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Ayrıca yakalananlardan 6 şahsın TSK'dan ihraç edildiği veya açığa alındığı, 18'inin ise, muvazzaf subay olduğu öğrenildi. 1’i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 24 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İHA
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