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Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 21:53 | Son Güncelleme

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 18'i muvazzaf subay olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ankesörlü telefon ile örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 24'ü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara ve Balıkesir yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca yakalananlardan 6 şahsın TSK'dan ihraç edildiği veya açığa alındığı, 18'inin ise, muvazzaf subay olduğu öğrenildi. 1’i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 24 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ FETÖCÜ TSK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hergün birilerini fetöcü die alıyorsunuz.zamanında gizli tanıklarla ve fetöyle beraber yarattığınız ergenekon balyoz gibi davaları şimdi kendiniz yapıyorsunuz.Neye göre bu adamlar fetöcü? tek bir kişinin gizli tanıklığıyla fetöcü diye içeri atacaksanız böyle olmaz.1 suçluyu yakalamak için 9 masum içeri atılmaz.
@ferhat_yilmaz_d4 itirafçılar itiraf eder itiraflar bilgi ve belgelerle desteklenirse alırlar tabi.. seni beni bile alırlar..bırakın bu teröristlerin propogandasını yapmayı..siber de çok iyi çalışıyor.
HALA FETÖCÜ VA R ASKER DE DEVLET MAAŞLARA 400 LİRA ÖDÜL VERİYOR BU NEYİN TELAŞI.POLİS TE FETÖCÜ YOK DİYENLER E DE YOLA DEVAM DİYORLAR VAY BEE.EEEE BAKALIM BİZ DE
taxit taxit korku yaymak siyasi kokular bunlar. kriptoymus hadicanim 2 yil oldu mecliste tik yok
rusya tsk mızı bitiriyor.
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