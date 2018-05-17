KYK yurtlarında öğrenciler İsrail'i protesto etti

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Karaman'da, Nefise Sultan Kız Yurdu'ndaki öğrenciler, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Karaman KYK Müdürü Mehmet Sorgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için 81 ilde bulunan KYK yurtlarında ışıklarla "Kudüs" yazdıklarını söyledi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da KYK'ye bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt binasını "Kudüs" yazısıyla ışıklandırdı.

Afyonkarahisar KYK Müdürü Nurullah Pervaneli, yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan öğrencilerin çok duyarlı olduğunu ifade etti.

Pervaneli, İsrail'in terör devleti olduğunu herkesin bildiğini dile getirerek, Filistinlilerin kendi ülkelerinde özgürlük mücadelesi verdiğini vurguladı.

- Aksaray

Aksaray'da da KYK'ye bağlı öğrenci yurdu, öğrenciler tarafından "Kudüs" yazısıyla ışıklandırıldı.

