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Leyla Aydemir yaşıyor mu? Ürküten iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye kayıp Leyla'dan gelecek bir habere kilitlendi. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir bulunması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken kızın babası Kars’a giderek bir medyuma başvurdu. Aydemir, “Medyum bana kızınız yaşıyor. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor.” dedi.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla yedinci günde sazlık ve bataklık arazide arandı. Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı.

HER YERDE ARANIYOR

Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Leyla’nın kaybolmasının ardından köyde çocuklar tedirgin oldu. Leyla’nın bir araçla kaçırıldığına dair iddialarda bulunan çocuklar, ailelerinin yanından uzağa ayrılamaz oldu. Çocuklar, “O gün yanımıza gelen beyaz minibüsteki kişiler, 'Gelin size şeker verelim' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı" dediler.

MEDYUMDAN MEDET UMDU

Leyla’nın kaybolmasının üzerinden yedi gün geçtiğini ve artık umutlarının tükendiğini ifade eden baba Nejdet Aydemir, “Arıyoruz, ama bulmadık. Çalışmalara 2-3 bin kişi katılıyor. Herkes seferber olmuş. Yakın köylere kadar her taraf tarandı. Kızım kaçırıldı. Dün Kars’a gittim. Bir hocayla görüştüm. Hoca (medyum) bana kızımız yaşadığını söyledi. Uzak bir yerde. Yeşil bir çadırda duruyor. Onlara huzur vermiyor. Çocuk kesinlikle yaşıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde görülüyor.” dedi.

LEYLA'NIN AMCASINA GELEN TELEFON

Öte yandan bugün Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’e gizli numaradan gelen bir telefon güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Leyla’nın amcası gelen telefon ihbarını jandarma ekipleriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla Aydemir Kayıp Ağrı

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