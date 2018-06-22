Leyla’yı arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir'i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla 8. günde jandarma ve AFAD köyün yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan otluk arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı. Arama çalışmaları İdrone ile görüntülendi.
Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekipler, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı bulmaya çalışıyorlar.
"İHBARLAR TEK NOKTADA TOPLANACAK"
Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.
İHA
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