Liseliyi bıçakladı, savunması kan dondurdu! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'

Konya'da gittiği futbol maçında tribünde tanıştığı lise öğrencisi M.Ö.'nün (17), cep telefonunu zorla alan, oturdukları evin bodrum katına götürüp 14 yerinden bıçaklayarak yaralayan İ.T.'nin (17), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde iki kez muayene edilen İ.T., 'Aleyhime olan iddiaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi. TELEFONU ZORLA ALDI Olay, 4 Ocak günü merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi M.Ö., bir arkadaşının de yer aldığı maçı izlemek için iki arkadaşıyla mahalle stadına gitti. M.Ö. tribünde maç izlerken arkadaşlarıyla sohbet eden İ.T. ile tanıştı. İ.T., bir süre sonra bir arkadaşını arayacağını söyleyerek M.Ö.'den cep telefonunu istedi. M.Ö. ise kontörü olmadığını ifade etti. İ.T., iddiaya göre M.Ö.'nün elindeki telefonu zorla aldı. 14 YERİNDEN BIÇAKLADI M.Ö., defalarca telefonunu istemesine rağmen İ.T. telefonu vermedi. İ.T. daha sonra M.Ö.'ye ''Bizim eve gidelim, seni annemle tanıştıracağım'' diyerek birlikte evlerinin önüne gitti. İ.T, eve girip geri döndü, M.Ö.'ye binanın bodrum katında sigara içmeyi teklif etti. Ancak M.Ö., bu teklifi reddetti. Bunun üzerine İ.T., M.Ö.'yü zorla bodrum kata götürüp, kapıyı kilitledi.

KARNINA OTURUP SİGARA İÇTİ İ.T., burada M.Ö.'ye ''Okul tişörtün güzelmiş, arkanı dön'' dedi. M.Ö.'nün arkasını dönmesini fırsat bilen İ.T., M.Ö.'yü, sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Ardından kanlar içinde yere yığılan ve bağırarak yardım istemeye çalışan M.Ö.'ye, ''Boşuna bağırma, öleceksin'' dedi. Daha sonra M.Ö.'nün karnının üzerine oturan İ.T., sigara içerek bıçaklamaya devam etti. İddiaya göre bu sırada ise, ''Bana, 'onu yapamazsın, bunu yapamazsın' dediler, bak adam öldürüyorum'' diyerek sigara içmeyi sürdürdü. İ.T., M.Ö.'yü 14 yerinden bıçakladıktan sonra polisi arayıp, ''Ben birisini bıçakladım, gelin'' diyerek ihbarda bulundu. 112 Acil Servis çağrı merkezindeki görevliler, adresi almak için aradıklarında İ.T., görevlilere "Ambulansa gerek yok. Zaten can çekişiyor, ölecek'' deyip telefonu M.Ö.'ye verdi. M.Ö. de telefondaki görevlilere çok kan kaybettiğini belirtip, adresi verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ö., yaklaşık 1 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. İ.T. de olayın ardından tutuklandı.