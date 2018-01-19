HABER

Mardin ve Diyarbakır'da gündüz vakti gece gibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 5 saat önce

Mardin ve Diyarbakır’da bugün etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmur ile birleşen toz bulutu yere çamur olarak iniyor. Mardin gündüz saatleri olmasına rağmen henüz aydınlanmazken, gökyüzü kızıl renge büründü. Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzünün kızıl renge büründüğü Mardin’de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken sokak lambaları açıldı.

GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya giden öğrenciler ise zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.

SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DIŞARI ÇIKMASIN UYARISI

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU

Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferleri de iptal edilirken, inecek uçaklar Diyarbakır’a yönlendiriliyor.

VALİLİK: HASTA VE HAMİLELERE BİR GÜN İZİN

Mardin valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamilelerin 1 gün izinli olduğunu duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin toz bulutu Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

İlginizi Çekebilir

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sahipsiz memleket dünden beri elektrik Yok hayat felç bir yetkili çıkıpta konuşmuyor elektrık olmayınca su da gelmiyor depodan
@m.durak1981 GİDİN OY VERDİĞİNİZ HDPLİLER SİZE SUDA ELEKTRİKTE GETİRSİN MEMLEKETİ SAHİPSİZ BIRAKAN SİZİN ZİHNİYETİNİZDİR ARTIK UYANIN
ALLAH'A İNANMAYAN ATEİSTLER BUNU GERİ ÇEVİRSİNLER GÖRELİM
Diğer Haberler
Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Başbakan Yardımcısı Işık:

Başbakan Yardımcısı Işık:

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.