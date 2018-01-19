Mardin ve Diyarbakır'da gündüz vakti gece gibi oldu

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzünün kızıl renge büründüğü Mardin’de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken sokak lambaları açıldı.
GÜN BOYU DEVAM EDECEK
Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.
Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya giden öğrenciler ise zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.
SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DIŞARI ÇIKMASIN UYARISI
Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU
Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferleri de iptal edilirken, inecek uçaklar Diyarbakır’a yönlendiriliyor.
VALİLİK: HASTA VE HAMİLELERE BİR GÜN İZİN
Mardin valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamilelerin 1 gün izinli olduğunu duyurdu.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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