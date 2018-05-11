May ve Trump telefonda görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, May telefon görüşmesinde, üç ABD vatandaşının Kuzey Kore’de serbest bırakılmasından dolayı Başkan Trump’ı tebrik etti.
Görüşmede May, İngiltere’nin Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması konusunda baskı uygulanması amacıyla ABD ile iş birliğini sürdüreceğini vurguladı.
Başbakan May görüşmede ayrıca İran’ın İsrail güçlerine yönelik roket saldırısını kınadı ve ülkesinin "İsrail’in İran’ın saldırganlığına karşı kendisini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini" kaydetti.
May'in İngiltere ve Avrupalı ortaklarının İran’la yapılan nükleer anlaşmanın devamı konusunda kararlılıklarını vurguladığı görüşmede, ABD’nin yaptırımlarının İran’da iş yapan Batılı şirketler üzerindeki olası etkisi de ele alındı.
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