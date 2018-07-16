Meclis'ten emekli milletvekillerine kıyak! Pirimleri de TBMM ödeyecek

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi, öğretmen, polis ve hemşirelere 3.600 ek gösterge yapılacağına ilişkin sözler verilmişti. Memurlar, ek gösterge düzenlemesi beklerken, emekli milletvekillerine “kıyak” yapıldı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, emekli milletvekillerine zam yapıldığını belirtti. Esen, düzenlemenin getirdiklerini şöyle açıkladı:

“24 Haziran seçimleri öncesinde polis, öğretmen ve hemşire başta olmak üzere çok sayıda kamu personeline (emeklilerine de yansıyacak şekilde) 3.600 ek gösterge verileceği vaat edilmişti.

EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİNE 708 LİRA ZAM

Kamu personeline yapılmış bu vaatlerin gerçekleştirilmesi beklenirken, emekli aylık artışlarında öncelik milletvekillerine verildi. Buna göre 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesiyle kanuna ek yapıldı, bazı maddeleri değiştirildi. Böylece emekli milletvekili aylıklarında 708 TL artış yapıldığı görüldü.

SİGORTA PRİMİ DE DEVLETTEN

Aynı düzenleme kapsamında; emeklik hakkı elde edemeden süresi dolan eski milletvekillerinin Sosyal Güvenlik primlerinin (sigortalı payı dahil) 4 yıl süre ile TBMM tarafından ödenmesi de kabul edildi.”

