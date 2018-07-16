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Meclis'ten emekli milletvekillerine kıyak! Pirimleri de TBMM ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

TBMM, emekli milletvekillerinin maaşına zam yaptı. Emeklilik hakkı elde edemeden milletvekilliği süresi dolanların sigorta primini de 4 yıl süreyle TBMM ödeyecek.

Meclis'ten emekli milletvekillerine kıyak! Pirimleri de TBMM ödeyecek

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi, öğretmen, polis ve hemşirelere 3.600 ek gösterge yapılacağına ilişkin sözler verilmişti. Memurlar, ek gösterge düzenlemesi beklerken, emekli milletvekillerine “kıyak” yapıldı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, emekli milletvekillerine zam yapıldığını belirtti. Esen, düzenlemenin getirdiklerini şöyle açıkladı:

“24 Haziran seçimleri öncesinde polis, öğretmen ve hemşire başta olmak üzere çok sayıda kamu personeline (emeklilerine de yansıyacak şekilde) 3.600 ek gösterge verileceği vaat edilmişti.

EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİNE 708 LİRA ZAM

Kamu personeline yapılmış bu vaatlerin gerçekleştirilmesi beklenirken, emekli aylık artışlarında öncelik milletvekillerine verildi. Buna göre 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesiyle kanuna ek yapıldı, bazı maddeleri değiştirildi. Böylece emekli milletvekili aylıklarında 708 TL artış yapıldığı görüldü.

SİGORTA PRİMİ DE DEVLETTEN

Aynı düzenleme kapsamında; emeklik hakkı elde edemeden süresi dolan eski milletvekillerinin Sosyal Güvenlik primlerinin (sigortalı payı dahil) 4 yıl süre ile TBMM tarafından ödenmesi de kabul edildi.”

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
kışkırt bakalım milleti mynet.
Bu yasayı çıkaranlara bu yasadan yararlananlara mazlumların hakkı haram zıkkım olsun
Yazıklar olsun Doymuyormu Gözünüz
:) fakirlere kıyak yapın. zenginlere değil
Milletin vekilinin sırf zammı,neredeyse yeni emekli olanların maaşı kadar.Onlar ne benim ne de temsil ettiği halkın vekili olmadılar...
80 milyonun hakkı haram olsun
kendinize kıyak halka kazık
devletin malı deniz. yemeyen keriz. diye diye beyler yiyip bitirdiniz...
akp ye oy vermenin faturası damat hazine bakanı oldun reis cumhurbaşkanı oldu dolar düşecekti ? hani neden düşmedi ? amerikanın hurda ptriotuna para ne zaman veriyoruz ? bedelliden gelecek parayı amerikalılara vereceğiz
Haram olsun.
Haram zıkkım olsun yiye yiye doyamadılar
haram olsun hepinize ayirt etmiyorum
haram zıkkım olsun. zaten yeterince sömürdünüz memleketi zengini daha zengin yapmanın kime ne faydası var?! versene çiftçiye öğretmene hemşireye emektarlara!!!
yapın 708 yetmez 7000 yapın yetmiş milyonun hakkını allahın huzurunda nasıl ödeyeceksiniz ama siz bu dünyalık yaşıyorsunuz
ye kürküm ye,,,Gazi Mustafa Kemal in sözünü hatırlatayım,, vekil maaşları öğretmen maaşını geçmesin!!nereden nereye vah vah
yazıklar olsun size doymuyormu gözünüz
maşaAllah
Eminim menfaatleri için HDP ile işbirliği yapmışlardır.Bunlar bizle eyleniyii
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