Meksika'da uyuşturucu çetesi olaylarında 4 ölü

MEKSİKO CİTY (AA) - Meksika'da uyuşturucu çetesi ile bağlantılı olaylarda 4 kişi ölürken, 25 kişi tutuklandı.
Meksika polisinden yapılan açıklamada, başkent Meksiko City'de iki gün önce uyuşturucu satımı sırasında suç çetesinden iki kişiyi sokakta ölü bulan polisin yürüttüğü operasyon sırasında diğer çete üyeleriyle sokak çatışması çıktığı bildirildi.
Çatışmada iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, 25 kişinin tutuklandığı açıklandı.
Operasyonda ayrıca 16 motosiklet, bir araba ve 5 silah ele geçirildi.
Meksika Kamu Güvenliği için Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporunda, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetlerin, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisi verilmişti.
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