Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, şu ifadeleri kullandı;
"Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır?
Anket sonunda yorumumu bekleyin.
Not: Süre 4 saat...
-Cumhur İttifakı kazanır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından yapılan başvuruda, Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve düzenlediği anket ile CHP'yi “terörist ilan ettiği” bunu da suç oluşturduğu vurgulandı.
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