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Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine 4 gün kala Twitter hesabından yaptığı anket ile sosyal medyada büyük tepki çeken Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e kötü haber geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek hakkında 'Hakaret ve suç işlemeye tahrik' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran seçimlerine çok az bir süre kala Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı ankette, şu ifadeleri kullandı;

"Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır?

Anket sonunda yorumumu bekleyin.

Not: Süre 4 saat...

-Cumhur İttifakı kazanır

  • Teröristler kazanır"

MELİH GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından yapılan başvuruda, Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve düzenlediği anket ile CHP'yi “terörist ilan ettiği” bunu da suç oluşturduğu vurgulandı.

İŞTE GÖKÇEK’İN BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLAN O ANKETİ;

gokcek-anket

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Boş boş oturmaktan kafayı yedi
Hangi küfürü hakareti yapsam bu mahlukatı anlatmaz.
herkes hain terörist bi tek bunlar vatan evladı.bizden olmayan teröristtir zihniyeti
GÖKÇEK EHLİBEYT DOSTU O İŞÇİYİ İŞTEN ATTIYA TÜM GÜVENİRLİLİĞİNİ KAYBETTİ 1 YIL ÖNCESİNDEN. ŞU AN YAPTIĞI HER AÇIKLAMA ERDOĞANA OY KAYBETTİRİYOR ASLINDA. TERÖRİST SOL DEMİYECEKTİDE,TERÖRİSTE YARDIM EDEN DEMELİYDİ ASLINDA.BEYLER ESKİ VEKİLLERİ MİLLET GÖRDÜMÜ KUDURYORLAR. BENCE HEPSİ EVİNDE USLU USLU OTURSA AĞZINAA SAHİP OLSALAR BU ONLARIN HAYRINADIR HER ZAMAN.BAKINIZ BU ATILAN BELEDİYE BAŞKANLARIDA SUSMALILAR SEÇİME KADAR. SAYIN CUMHURBAŞKANINI YETERİNCE DİNLİYOR TÜM MİLLET TÜRKİYEDE. KİMSE KRALDAN FAZLA KRALCI OLMASIN SAYIN GÖKÇEK.SEÇİM İÇİN HERKES KARAINI VERDİ ERKEN SEÇİM LARARI ALINDIĞINDA.
@ozaydin65 anlattığına göre kadro çürümüz...size mahkummu bu millet..bi uzayın artık .
İfade kendine yakışır olduğu için şok olmadık. Aşağılık bölücü ifadesinden dolayı herhangi bir ceza verilirse o zaman şok olurduk.
SEN KILIÇDAROĞLU NA BAAAKK... AKILANMIŞ TA REİS'TEN DAVA AÇMAYI ÖĞRENMİŞ.
Benim güzel Türkiyem kazanır inşallah. Bunun gibi salaklara kalmayız inşallah
ANKARAYI PARSEL PARSEL KİP SATMIŞTI
FETÖ terör örgütünün ne istediyse verenlerindendir kendisi... İstifa et denilince, kuyruğunu apış arasına alıp gitti. Şimdi affa uğrarmıyım diye yalakalık yapıyor ama senden de hesap sorulur Gökçek.
yalanda soylememis
e tabi biliyor hükümüt degişince öttürecekler parsel parsellerin hesapları mal varlıgı sorulacak çulsuz kalacak çok iyi biliyor saldırıyor
firavun bile bunlar kadar tehlikeli hale gelmemişti.
Ar damari catlayan insana ne soylersen bos !!!!
kızmayın zavallıya kendini tarif etmiş
Çok iyi davranış, adam resmen fetöcular hariç herkesi fetöcu ve terörist diye netlendirdi.
Bu adamin kayiş sıyırmiş. Allah şifaversin dicem ama.demicem boyle komik komik daha guzel eglendiriyor.
ince yi ilk defa dinledimde bu adam fetöcüleri çıkaracağım diyor hemen görev başı yapacaklar diyor yanlış mı duydum acaba
Bu payaşımına ceza verecek TC Savcıları olduğuna hala inanıyorum.
Birtane savci yokmu bu adam hakkinda islem yapacak, resmen kendinden olmayan herkese teroris diyor.
Korkarım ki biri çıkıp, sen bize ne hakla terörist diyorsun ulan,deyip çeker vurur.O yüzden sn eski başkan üslubunuza,ve sözlerine dikkat edin derim ben...
önce millet aç gezerken Ankaraya bela ettiğin dinozorların hesabını ver
ankarayı parsel parsel sattı
valla melih ne diyeyim...68 yaşında terörist de olduk, vatan haini de...ortaya pisledin, şimdi kıvırıp milleti aptal yerine koyacaksın...sen ve senin gibiler karşısında olmaktan onur duyarım...ne derseniz deyin kabulümüzdür...bu memleketi başka türlü de bölemezsiniz...siz böyle adımlar atın bakalım, kimleri sevindireceksiniz..
ÇOK GEREKSİZ BİR ADAM, YUSUF YUSUF, İKTİDAR DEĞİŞİRSE, YANDI GÜLÜM KETEN HELVAM. BÜTÜN İPLİĞİ PAZARDA.
senin cumhur ittifakı dediğin adamlar esas fetöcüler 16 yıldır aziz nesin türkan saylan ve rahmetli kamer genç açık açık uyardı cevapları ne oldu sonra kandırıldık ha siktirin şerefsizler kandırılmışmışlar kendi koyunları gibi milleti aptal zannetmesinler.
uleyn kovuldun halen gonusuyon
BUALÇAKGI HEMEN TUTKLAYIN DEGİLSE SİZLER SUÇLUSUNUZ HAKİMLER SAVCILAR DEGİLSE SİZLERİN HAKKINIZDA SUÇ DUYRUSU YAPACAKTIR YÜCE TÜRK MİLLETİ
Bu adam bence istenmeyen gebelikten olma, bu yuzden boyle sahtekar
üzerine alınanlara ne demeli komedi ya cümle içinde chp-iyi-saadet veya millet ittifakı vs gibi bişey geçmiyor. kendini nasıl biliyorlar ama
SIKLAR AYNI BINALI . SASlRTMALl SORU..
maksat ankarayi parsrl parsrlledi maksat dikjatleri basja yere cekmek icin hir cikartacak 25 yil bel baskani yapti bel naasi belli gDi diyelim 50 bin tl maas aldin nasil trlyoner oldun bi bakiyom be sefer ankarada 4 te biri oy bile alamiycaksiniz istanbul kayip eski sehir yok izmir yok antalya yok rizeyi trabzonu unut trakya canakjale bursa unut aryik insanlanlar gecinemiuor bunlar battikca cirkeflesiyir ahlaksazzlişiuor
dune kadar fetöyü öven beyaz tv kanalınında fetöcüyü övmekten kapatılmalıdır.
Beyler bu yorum yapanlar arasında aklı selim CHP li var mı ? bir şey söyleyeceğim; CHP'liler Gökçeğe hep kızarlar, kusura bakmayın ama Gökçeği Ankaraya Beld.Başkanı yapan CHP ve CHP'lilerdir. Ankara CHP nin Başkanlığındaydı Beld.Başk. seçiminde Karayalçın ve Taşdelen ayrıştılar ve aradan Ankaraya Gökçek Başkan oldu. O yüzden Gökçeği CHP liler hiç bir zaman sevmezler.
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