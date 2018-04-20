Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'in Twitter hesabından yaptığı açıklama:
Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor.
Ne başka bir Fenerbahçemiz, ne başka bir Beşiktaşımız, ne başka bir Galatasarayımız, ne de başka bir Trabzonsporumuz var. Kutuplaşmanın yarattığı bu öfkenin, bu şiddetin, bu nefretin bize hayrı yok. Futbol dostluktur. Şenol Güneş'e acil şifalar diliyorum.
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