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Meral Akşener'den derbi yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 02:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe-Kadıköy derbisinde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından "Kutuplaşmanın yarattığı bu öfkenin, bu şiddetin, bu nefretin bize hayrı yok. Futbol dostluktur. Şenol Güneş'e acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'in Twitter hesabından yaptığı açıklama:

Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor.

Ne başka bir Fenerbahçemiz, ne başka bir Beşiktaşımız, ne başka bir Galatasarayımız, ne de başka bir Trabzonsporumuz var. Kutuplaşmanın yarattığı bu öfkenin, bu şiddetin, bu nefretin bize hayrı yok. Futbol dostluktur. Şenol Güneş'e acil şifalar diliyorum.

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Meral Akşener derbi

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