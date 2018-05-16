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Meral Akşener'den dolar uyarısı: 5 lirayı görür!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Lirası'nda (TL) yaşanan değer kaybına ilişkin olarak "Geçen eylül ayında, 3.40 olan dolar, bugün neredeyse 4.5 lira. Eğer bir şeyler yapılmazsa, çok yakında 5 lira olacak" dedi.

Türkiye'nin durumunun, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benzeten Akşener, "Ve maalesef, hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda da, yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. O yorgun şoför, Londra'da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı" diye konuştu.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında konuşan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem olması için seçimleri bekleyenler, nerede yaşıyorlar, kimlerin diliyle konuşuyorlar bilemem, ama Türkiye'de yaşamadıkları, Türkçe konuşmadıkları kesindir. Dolar aldı başını gidiyor, ülkemizin durumu, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Ve maalesef, hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda da, yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. O yorgun şoför, Londra'da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı. Direksiyon o yorgun şoförün elinden alınmazsa, ülkemizin o otobüsün içinden canlı çıkma ihtimali yoktur.

"Ekonomi, öngörü isteyen, aşağı yukarı tahminler yapılması gereken bir alandır. Bırakın uzun vadeli tahmin ve hedefleri, resmi ağızlardan sabah yapılan açıklamaların, akşama kalmadan geçersizleştiğine şahitlik ediyoruz. Balon misali patlayan, 2023 hedefleri bir kenara, Sayın Erdoğan ve ekibinin, 2018 yılı hedefleri, daha beşinci ayın başında, tükenmiş ve bitmiştir. zun dönemdir süregelen, ekonomideki sapma eğilimi, artık çözülme sürecine girmiş durumdadır.

"Anlaşılmıştır ki, ekonomide hiçbir maliyet, bugünkü yönetimin devamından, daha yüksek olamaz. Yaşananları önce anlamak lazımdır ki, çözümleri doğru konabilsin. Size, içinde bulunduğumuz ekonomi denizinde, ne yaşıyoruz, başımıza ne geliyor özetleyeyim; Türk Lirası, yılbaşından bu yana, yüzde 12 değer kaybetmiş. Krizdeki Arjantin Peso'sundan sonra, en fazla değer kaybeden para birimine sahibiz. Geçen Eylül ayında, 3.40 olan dolar, bugün neredeyse 4.5 Lira. Eğer, bir şeyler yapılmazsa, çok yakında 5 lira olacak. Paramızın değer kaybetmesi, ithal ettiğimiz gübreyi, mazotu pahalılaştırıyor. Yediğimiz ekmeği, sebzeyi, evimizde kullandığımız elektriği, arabamıza aldığımız benzinin fiyatını artırıyor, artırmaya da devam edecek. Yani diğer bir deyişle enflasyonu artıracak. Enflasyonun artması demek, fakirleşiyoruz demektir. Dış borç ödemesi olan şirketlerimizi zor duruma düşürecek. Dövizin artması ithal girdi kullanıp üretim yapan şirketlerimizin girdi maliyetini artıracak, üretimlerini zora sokacak. Bu şirketler, ya işçi çıkaracaklar, işsizliğe yol açacaklar, ya da fiyatlarını arttıracaklar ve bu bize, enflasyon olarak tekrar geri dönecek. Fakirleşme hızımız artacak. Peki paramız neden değer kaybediyor? Bu sorunun kısa cevabı, Ak Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanına, artık güven kalmadığı için, değer kaybediyor olmasıdır. Onların, doğru para politikaları uygulayacağına yerli ve yabancı yatırımcılar inanmıyorlar. Paralarını dışarıya çıkarıyorlar. Elinde dövizi olan halkımız da tabi ki elindeki dövizi bozdurmuyor, çünkü onlar da hükûmete güvenmiyor. Dövizi olmayan da, elinde zar zor biriktirdiği tasarruflarının enflasyon yüzünden eriyip gitmemesi için döviz alıyorlar. İyi de kurumlarımıza ve hükûmete neden güven duyulmuyor? Çünkü; Bu iktidarının özellikle son 5 yılında, Merkez Bankası'nın eli ayağı bağlandı. Siyasi baskılar sonucunda Merkez Bankası, enflasyonu kontrol etmeyi bırakıp takip edici konuma itildi. Merkez Bankamızın halk gözünde, yatırımcı gözünde güveni sarsıldı. Son 5 yılda, enflasyonun düşürülmesine izin vermeyen hükûmet, faizlerin de yüksek kalmasına yol açtı. Haliyle yüksek faizden borçlanmak istemeyen şirketlerimiz de, dışarıdan dolarla borç almaya başladı. Bu durum öyle bir hal aldı ki önümüzdeki, 12 ay içerisinde Türkiye 240 milyar dolar civarında para bulmak zorunda. Böylece bu para ile bankaların, şirketlerin ve kamunun, önümüzdeki 12 ay içerisinde vadesi gelen, 186 milyar dolarlık borcu ödesin. Ekonomimizin ihtiyacı olan ithal enerjiyi, girdileri, malları ve hizmetleri satın alabilmek için, 50-55 milyar dolara ulaşan cari işlemler açığını finanse etsin. Bu para nasıl gelecek? Ya borçla gelecek ya kısa vadeli sıcak para dediğimiz portföy yatırımları ile gelecek. Ya da en güzeli olan, uzun vadeli, doğrudan dış yatırımlarla ülkemize gelecek.

"AK Parti'ye güvenmeyen yatırımcı, uzun vade de parasını Türkiye'ye getirmek istemiyor. Kısa vadeye yöneliyor. Kısa vadeli para girişleri de ancak, para ve maliye politikasına güven olduğunda geliyor. Zaten, Merkez Bankamıza güveni bozmuşlardı. Elimizde sadece maliye politikasına güven kalmıştı, maalesef secim kazanma namına onu da bozdular. Böyle olunca da yerli ve yabancı yatırımcı da parasını çıkardı. Halkımızın da dövize olan talebi arttı. ekâlâ Türkiye buradan nasıl çıkar? Biz nasıl bir çözüm öneriyoruz? Türkiye'yi refaha çıkarmak için; Öncelikle ekonomiyi işinin ehli kadrolara teslim edeceğiz. Biz, Merkez Bankamızın bağımsız hareket etmesini sağlayacağız. Biliyoruz ki bağımsız hareket edebilirlerse, piyasalar da Merkez Bankası'nın doğru zamanda, doğru kararlar alacağını bilirler. Böylece Bankaya olan güven artar. Bugün Merkez Bankası'nın hem paramızın dolar karşısında değer kaybetmesini engellemesi, hem de enflasyonu düşürmek için, paramızın fiyatı olan faiz oranlarını ekonominin gereği şeklinde düzenlemek gerekmektedir. Merkez Bankası'nın, enflasyon ile mücadelede kararlı olması, enflasyonu düşürecek, paramızı güçlendirecek ve orta vadede faiz oranlarının da, beraberinde düşürülmesine imkân verecektir. Bunu yaparken, maliye politikasında da, istikrarı tekrar tesis etmek ve bozmamak gerekmektedir. Biz vergileri tabana yayarak, daha fazla vergi geliri yaratmayı, böylece vatandaşın üzerindeki vergi yükünü azaltmayı planlıyoruz. Ayrıca, bütçemizdeki gereksiz harcamaları kısıp, geri kalan harcamaların da, doğru alanlara harcanmasıyla, maliye politikamıza, tekrar güveni tesis edebileceğimize inanıyoruz. Bir devlet başkanının işi, ekonomiyi yönetmek değildir. Burada da, yamuk bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Onun işi, ekonomiyi yönetenleri yönetmek ve güveni tesis etmek olmalıdır.


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Meral Akşener dolar 5 lira İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
5 lira olunca sende kına yakarsın..yükselsinde biz bunu oya çevirelim diyen böyle fırsatçılardan bir cacık olmaz.inadına 10 lirada olsa Erdoğan la devam..
Tespitler sonuna kadar doğru ve haklı,16 yılda ülkenin geldiği hale bakın,eyyy utanin akkillar bu sizin eseriniz.
bütün dünya paraları faiz arttırımından dolayı dolar karşısında değer kaybetti. türk şirası suriye savaşı, jeopolitik risk, abd deki yahudi finans kurumlarının tl ye saldırısı ile daha çok değer kaybetti.
aynen haklı ama bunları gelde beynini düşünme yetisini kaybetmiş akp seçmenşne anlat ülkedeki krizin ne odluğunu halen anlamak istemeyen basit ucuz kahramanlıkalrla kendilerini avutan suriyeli libyalı olmuşta farkınd aolmayan vicdansız akp seçmenine anlat bu bedelelri sanıyorlaerki tirlyonalrı olan akp li hükğmet ödücen enayi sen ödücen 1,500 tl maaş alan sen ödücen emekli senn keşke bir imkan olsada öyle bir imkan ülkedeki kriz ekonomik bozukluk oldupunda sadece bedeli akp ye oy atanlara ödetilse ülke battığında sadece onalr zarar görse inanın gam yemem atın derim ama aynı gemide olunc
24 Hazirandan sonra bankalardaki döviz hesaplarına el konulup TL.ye çevirilmesi kaçınılmazdır,başka türlü cari açığın kapanması ve dış borç ödemesinin düzenli yapılması imkansız gözüküyor, bu operasyonda geçici çözüm olur, arkasından kemer sıkma,ve ağır vergi artışları,ithalatta ciddi kısıtlama kaçınılmazdır, fatura hazır, sadece imzalanıp postalanacağı günü bekliyor.Bu işleri muhalefet yerine iktidarın yapması,varsa cezasını yada mükafatını görmeli.
Erdoğan istifa etmediği sürece ekonomi düzelmez..
Dolar daki dövizdeki rakamlardan dolayı ekonomi batıyor lafları tantanaları sevinçleri türkiye den baska ülkede olmaz. Şuan da küresel olarak abd doları zaten gelismekte olan ülkelerin genel sorunu sadece bizim ülkemizde yükseliyormuş ülke ekonomisi battı algısı yaratmaya çalısacağınıza heldiğinizde dolar kaç lira olacağını ve nasıl başaracağını açıklayınn
Tek kurtuluş İYİ parti meral akşener
seçime kadar 6 lirayı geçecek, olmaması için bir neden görünmüyor, ekonomi sonunda patladı. yurt dışı yatırımcıları ülkeyi terk etti, satılıp yenen devlet kurumları ve niceleri yüzünden bu haldeyiz.Mesela Tüpraş .. Dev kuruluş .. Şu an kimin üzerinde?
helal sana akşener doları çıkartarak insanların parasını çalıyorlar çok iyi bir noktayı dile getirdin oyum sana
şu anda kriz 2002 deki krizden daha çok hissedilmekte ama yönetenlerin umurunda değil dolar 5 tl sonra 7 tl sonrada 10 görecek diyenler var bıraksınlar edebiyatı hemen müdahale etsinler mübarek günde insanları çıldırtmasınlar vatandaş sende sandıkta gereğini yap yeter artık 16 yıldır bir canımız kaldı her gün petrole zam zam zam atıp ya yazık ya ölmüşüz ağlayanımız yok hemen yazarlar fetocumusun diye zaten sizler değilmisiniz ortaklaşa memleketi mahfettiniz kim gelirse gelsin işleri zor kasada para yok bütçe sıfır Allah yardımcımız olsun cumhur ittifakına ou yok Ne Mutlu Türküm Diyene
TAMAM
doğru söze ne denir....ama hükümet çevreleri hala ekonomimizin iyi gittiğini savunuyor ve koyunları uyutmaya devam ediyorlar çok yazık
piyasa çok karman çorman kafalar çok karışık halk korku içinde Mağduruz
ÇÖZÜM : merkez bank halen önlem alacğız diye açıklama yapıyor , faiz azalsa dolar çıkar , bu tür spekületif çıkışlarda faizlerin en az 10 puan artması lazım 3 ay için % 18 - 20 lik mevduat faizi verilebilir , rusya böyle önledi ani çıkışlara geçici 3 aylık artırımlar doları frenler ve tl yükselir..
bakın biraz dolar düşüyor,hemen birileri çıkıp körüklüyorlar.
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