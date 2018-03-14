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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Resmen geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 07:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken bazı bölgeler için kuvvetli yağışların olması tahmin ediliyor. İşte son hava durumu raporu...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Resmen geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Aksaray, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı 15 derece olması beklenmektedir.

Rüzgar ise Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji sağanak yağış Türkiye istanbul hava durumu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
:))) Metorolojiyi zaten hep uyarı verdi ona göre tüm yıl kar kış yaşadık....Takvim arkasındaki hava raporu daha doğru...
yağış şart keşke yağsa mart sonu doğu ve iç kesımlerde kar ve don ıhtımalı var tedbır şart
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