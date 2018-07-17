Meteoroloji uyarmıştı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'da da başladı!

Edirne'de etkili olan sağanak yağış İstanbul'a ulaştı. Meteoroloji tarafından vatandaşların tedbirli olmaları konusundan uyarıldığı yağış saat 19.00 itibari ile İstanbul'da etkili olmaya başladı.
Edirne'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmuş, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekmişti. Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına yağmurun azalmasını beklemişti.
Meteoroloji yetkilileri, kuzeyden gelen hava dalgasının kısa sürede yağmura neden olduğunu, sıcaklığın 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirmişti.
Meteroloji Genel Müdürülüğü'nün sosyal medya hesabındanİstanbul'da etkili olması beklenilen yağış ile ilgili meteoroloji radarının son görüntüsünü paylaştı
İstanbul meteoroloji radarının son görüntüsü... pic.twitter.com/Ul1DCE4l5k— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 17 Temmuz 2018
İstanbul’da da yarın sağanak ve gök gürültülü şeklinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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