Milletvekili kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan edilecek

Saadet Partisi yetkililerinin listeleri sunduğu sırada YSK'ye gelen eski milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, partinin listesinde Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterileceği Genel Başkan Temel Karamollaoğlu tarafından söylenmesine rağmen listelerde yer almadığını iddia ederek, tepkisini dile getirdi. Seydaoğlu, bu durumun son ana kadar kendisine söylenmediğini, bu nedenle bağımsız aday olmasının da önüne geçildiğini savundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, listeleri sunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı" içinde yer aldıklarını hatırlatarak, partisinin kendi listelerini 87 bölgede tam olarak sunduğunu bildirdi.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim süresi 17.00'de doldu. Milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek.

Saadet Partisinin ardından YSK'ye Vatan Partisi, İyi Parti ve HÜDA PAR yetkilileri de listelerini sundu.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin listelerini YSK'ye sunduktan sonra yaptığı açıklamada, 6,5-7 ay gibi kısa bir sürede 81 ilde örgütlenip 87 seçim çevresinde tam olarak seçime katıldıklarını, bunun Türk siyasi hayatında ender görülen başarılardan biri olduğunu söyledi.

Çıray, "Türkiye'nin tam değişime, yeniliğe ihtiyacı olduğu zaman, değişimi, yeniliği ve iyiliği temsil eden bir siyasi parti olarak kurulduk ve iktidara doğru yürüyoruz. Seçimlerin Türk milletine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

- Seçim takvimi

Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamaları için 25 Mayıs'a kadar süreleri bulunuyor.

Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs'ta saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

Milletvekili kesin aday listeleri YSK tarafından seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere 30 Mayıs'ta il seçim kurullarına gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

