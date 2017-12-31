Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 10:53 |4 saat önce

Yeni yıla yani 2018'e zengin olma hayalleri girenler Milli Piyango bileti satın aldılar. Tabii bilet alanların gözü kulağı gece yarısı yapılacak büyük ikramiye çekilişinde olacak. Peki 61 milyon TL için Milli Piyango çekilişi ne zaman başlayacak? Milli piyango sonuçları ne zaman açıklanacak ve Milli Piyango bilet sorgulama saat kaçta nereden yapılabilecek?

Milli Piyango İdaresi her yıl başı özel yeni yıl çekilişi gerçekleştirir. Aralık ayının sonunda Özel yıl başı çekilişi Milli Piynago biletleri satılmaya başlar, Nimet Abla'nın önünde kuyruklar oluşur. Kimisi sadece tek bir Milli Piynago bileti ile şansını denerken kimleri de onlarca Milli piyango bileti alıp büyük ikramiye şansını artırmaya çalışır. Peki 2018 Milli Piynago yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Piyango bilet sorgulama ne zaman yapılabilecek? MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK? MPİ'nin açıklamasına göre Milli Piyango büyük ikramiye çekilişleri saat 23.00-23.45'te yapılacak. 61 milyon TL'lik büyük ikramiye tam, yarım yoksa çeyrek bilete mi çıkacak 23.45'te belli olacak. Alt ikramiye gruplarının çekilişleri ise daha erken başlayacak. Milli Piyango sonuçları saat 19.00'dan itibaren öğrenilebilecek. Yani amorti erkenden öğrenilebilecek. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Biletinize ikramiye isabet edip etmediğimi çekilişin canlı yayınını takip ederek öğrenebilirsiniz ancak bu tüm çekilişi izlemenizi gerektirir ki bu çok vakit alır. Tüm numaralar çekildiğinde MPİ, Milli Piyango Sonuçları sıralı tam liste yayımlayacak ve bu listeden biletinizi kontrol edebileceksiniz. Sonuçlar açıklandığında sıralı tam listeyi haberimizde bulabilirsiniz.

Milli Piyango sorgulama ise gece yarısı son büyük ikramiye çekilişi yapıldıktan sonra MPİ'nin Milli Piyango bilet sorgulama aracı da kullanıcıların erişimine açılacak. Milli Piynago bilet sorgulama aracın a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama aracı için tıklayınız MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR? Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.