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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den bedelli askerlik sorusuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 04:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli, bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son sözü söylediğini, böyle bir çalışma olmadığını belirtirken, bir yandan da Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının bütünü ele alındığında şifrelerin çözülebileceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den bedelli askerlik sorusuna yanıt

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki soruya karşılık, “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil” dedi.

Gazetecilerin, “İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?” sorusuna ise “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda... Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz... Yorumum diye bir şey yok” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül ve bedelli askerlik açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül ve bedelli askerlik açıklaması
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