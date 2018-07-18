Milyarlarca dolarlık altın taşıyan batık savaş gemisi bulundu

Güney Kore'nin batı sahili açıklarında yaklaşık 130,5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı sanılan Rus gemisinin enkazı bulundu.
Yerel basındaki habere göre, Rus donanmasına ait olduğu tahmin edilen "Dmitri Donşkoy" savaş gemisinin enkazı, Ulleungdo Adası açıklarında ortaya çıkarıldı.
113 yıl önce Japonya ile Rusya arasında çıkan savaş sırasında battığı tahmin edilen geminin, yaklaşık 130,5 milyar dolar değerinde altın taşıdığı düşünülüyor.
Altınların, savaş zamanında askerlerin maaşları, liman ücretleri ve diğer masrafların karşılanması için kullanılmak üzere gemide bulunduğu sanılıyor.
Hasar gören diğer gemilerdeki altınların da Dmitri Donşkoy'a aktarıldığı tahmin ediliyor.
Merkezi Güney Kore'de bulunan ve batık gemilerde define arayan Shinil Group şirketi, yıllardır bulmaya çalıştığı gemideki altınların çıkartılması için Çin, Kanada ve İngiltere'den şirketlerle ortak operasyona hazırlanıyor.
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