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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan yanaşılamayan ormanlık alana 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

Turnalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale ediliyor.

Sarp ve kayalık arazi yapısı nedeniyle yangınla karadan mücadele henüz başlatılamadı, civardaki arazözler ve diğer iş makineleri tedbir amacıyla bölgeye sevk edildi.

Yangının neden çıktığına yönelik çalışma yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla orman yangın

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