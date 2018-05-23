Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

Turnalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale ediliyor.

Sarp ve kayalık arazi yapısı nedeniyle yangınla karadan mücadele henüz başlatılamadı, civardaki arazözler ve diğer iş makineleri tedbir amacıyla bölgeye sevk edildi.

Yangının neden çıktığına yönelik çalışma yapılıyor.

