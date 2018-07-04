Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki gün Ankara Marriot Otel'de bir araya geldi. Görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Kılıçdaroğlu ve İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu. Görüşmenin sona ermesinin ardından ikili bir açıklama yapmadı. Saat 20.00'de başlayan görüşme, saat 23.00'de sona erdi.

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son ana kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı. İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı. Yemek sonrası da yine personel kapısından vedalaşıp ayrıldılar.

MUHARREM İNCE: BEN BAŞKAN OLAYIM



Milletvekilliği görevini devretmek için dün Meclis'e giden Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıklayan İnce, Olağanüstü Kurultay'ın Kılıçdaroğlu'nu toplamasını istedğini belirterek "Benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini teklif ettim" demişti. İnce, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullanmıştı: