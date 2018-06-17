Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre, Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Twitter hesabından, İnce'nin türbanla ilgili geçmişteki açıklamalarını yönelik olarak, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız” diye yazmıştı. Aysel Demirel'in bu mesajına CHP'den ve sosyal medyadan büyük tepki gelmişti.

"SEN ONURSUZ BİR YARGIÇSIN"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili eleştirel paylaşımlarda bulunan Danıştay üyesi Aysel Demirel'le ilgili olarak, "Bir hakim, üstelik Danıştay'da bir hakim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavramı yok, adalet kavramı onun özünde ve vicdanında yoktur" demişti. Demirel'in istifa ederek görevden çekilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Eğer çekilmiyorsan, orada oturuyorsan, açık ve net söylüyorum, sen onursuz bir yargıçsın" diye konuşmuştu.