Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre, Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Twitter hesabından, İnce'nin türbanla ilgili geçmişteki açıklamalarını yönelik olarak, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız” diye yazmıştı. Aysel Demirel'in bu mesajına CHP'den ve sosyal medyadan büyük tepki gelmişti.
"SEN ONURSUZ BİR YARGIÇSIN"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili eleştirel paylaşımlarda bulunan Danıştay üyesi Aysel Demirel'le ilgili olarak, "Bir hakim, üstelik Danıştay'da bir hakim, siyasete bulaşırsa, bir partinin kadın kolları başkanıymış gibi tweet atarsa, o hakimi orada tutanda adalet kavramı yok, adalet kavramı onun özünde ve vicdanında yoktur" demişti. Demirel'in istifa ederek görevden çekilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Eğer çekilmiyorsan, orada oturuyorsan, açık ve net söylüyorum, sen onursuz bir yargıçsın" diye konuşmuştu.
"KENDİSİ BUNUN BİLİNCİNDE OLDUĞU İÇİN TWEETİ SİLMİŞ"
Konuya ilişkin konuşan CHP'nin hukukçu milletvekili İlhan Cihaner, Demirel'in attığı tweetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, derhal istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Cihaner, “Danıştay üyelerinin bir torba disiplin maddesi vardır. ‘Yüksek hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan veya hizmetin aksamına yol açan hal ve hareketleri' görülürse disiplin soruşturması yapılmak zorunda. Bu eylem tam da buna uyuyor. Hem hâkimlik vakar ve onuruna uymuyor, hem de tarafsızlık şaibesi getirdiği için hizmetin aksamasına yol açıyor. Kendisi de bunun bilincinde olduğu için tweeti silmiş” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.
TÜRGEV'DE YÖNETİCİ
Ankara'da tartışma yaratan paylaşımı yapan Demirel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nda (TÜRGEV) yönetici olduğu belirtildi.
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