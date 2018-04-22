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Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile tarihi Kent Meydanında Suriyeli ve Afgan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte; 30’a yakın Suriyeli ve Afgan çocuk, memleketleri ve Türkiye’yi anlatan resimler çizdiler. Ardından bedenleri ile ay yıldız figürü oluşturdular. Etkinlikle ilgili açıklama yapan AK Parti Üniversite Başkanı Harun Kara “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hafta sonunu burada bu minik misafirlerimiz ile değerlendirmek istedik. Bugün ilk olarak mülteci kardeşlerimiz ile sinema filmi izledik. Burada şövale üzerinde kendi hayallerinde ki resimleri çizdiler. Ardından burada pamuk şeker ikramımız olacak. Bu yaptıkları resimleri yarışmaya katacağız. Yarışmanın kazananı olarak ise hepsini seçeceğiz. Hepsine hediyeler vereceğiz. Bu çocukların hepsine birer abi abla olmak istiyoruz. ”dedi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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