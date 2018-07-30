NATO görevindeki gemiler Samsun'da

NATO Daimi Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında 3 askeri gemi Samsun'a geldi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG-2) faaliyetleri kapsamında TCG FATİH (F-242), HNLMS DE RUYTUR (F-804) ve ROS REGELE FERDINAND (F-221) isimli SNMG-2 askeri gemiler Samsun Limanı'na demir attı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewjin Boots ve Kurmay Başkanı Kurmay Albay Hasan Özyurt ile Türkiye, Hollanda ve Romanya gemi komutanlarının Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO'nun bir üyesi olmaktan mutlu olduklarını belirten Kaymak, "NATO'nun güç olarak dünyadaki barışı garantileyen ve bu barışa katkı yapan bir birlik olduğunu düşünüyoruz. Samsun bir ilk adım kenti. Aynı zaman bir sahil kenti. Zaman zaman ilimize gelen gemi komutanları bizleri ziyaret ediyorlar. Biz bundan son derece mutlu oluyoruz. İlimize gelip bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaymak, ziyaretin anısına Boots'a çini tablo hediye ederken Boots ise Vali Kaymak'a NATO kuvvetinin amblemini takdim etti.

Ziyaretin sonunda SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Boudewjin Boots, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

