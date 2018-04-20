KUDÜS (AA) - İsrail polisinin Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren milyarder iş adamı Arnon Milchan'ın asistanı "Netanyahu'nun Milchan'dan hediye istediğini" belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu'nun rüşvet aldığı kişi olarak adı geçen milyarder iş adamı Arnon Milchan'ın asistanı Hadas Klein, "Dosya 1000" olarak bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade verdi.

Klein, ifadesi sırasında Netanyahu'nun 2016 yılında kendisini aradığını ve iş adamından hediye istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana 'Milchan'a söyle hediye daire olmadıkça vermesinde bir sakınca yok' dedi. Ayrıca 'medya Sare'ye (Netanyahu'nun eşi) hücum ediyor. Sizden bir şey istemek zorunda kaldığında rezil oluyor' dedi.

- Rüşvet soruşturması

İsrail polisi, 2016 yılında "rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" şüphesi ile Netanyahu hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturmalar kapsamında Netanyahu polise birçok kez ifade verdi.