Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 71’incisi düzenlenen düzenlenen ve Avrupa'nın en prestijli sinema ödülü olarak kabul edilen Cannes Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi.

ALTIN PALMİYE HİROKAZU KORE-EDA’NIN MANBİKİ KAZOKU FİLMİNE

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) adlı film kazandı. Hirokazu Kore-eda, Festival Sarayı'nda düzenlenen törende ödülü ile gazetecilere poz verdi.

AHLAT AĞACI 15 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Festivalin en büyük sürprizi ise, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi oldu. Film, önce festival gösteriminde dili ve sinematografisiyle jüri ve izleyicilerde şaşkınlıkla karışık yarattığı hayranlıkla sürpriz yaptı.

O kadar ki, film sonunda izleyiciler yaklaşık 15 dakika boyunca filmi ve ekibini ayakta alkışlayarak adeta gelecek bir ödülün sinyalini verdi.

NURİ BİLGE CEYLAN CANNES'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Ancak ikinci sürpriz ödüller açıklandığında yaşandı. Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi, eleştirmenlerin övgüleri ve festival katılımcılarının büyük beğenisine rağmen festivalden ödülsüz ayrıldı.



