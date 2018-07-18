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Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

Nusret'in et şovu sırasında video kaydı almak isteyen müşterisi bir anda sandalyeden düştü. Sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı o anın videosuyla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sosyete Kasabı Nusret Gökçe videosuyla takipçilerini kırdı geçirdi.

ŞOVU İZLERKEN SANDALYEDEN DÜŞTÜ

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin et şovu sırasında o anları kaydetmek isteyen müşterisinin yere düşme görüntüsü sosyal medyayı kırdı geçirdi. Nusret'i videoya almak isteyen hayranı yere düşer düşmez kalkarak video çekmeye devam etti.

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BOZUNTUYA VERMEDİ

Sosyete Kasabı Nusret "Durma parçala dedi" notuyla paylaştığı videoda, müşterisi yere düşmesine rağmen şovuna ara vermedi.

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