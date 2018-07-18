Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sosyete Kasabı Nusret Gökçe videosuyla takipçilerini kırdı geçirdi.
Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin et şovu sırasında o anları kaydetmek isteyen müşterisinin yere düşme görüntüsü sosyal medyayı kırdı geçirdi. Nusret'i videoya almak isteyen hayranı yere düşer düşmez kalkarak video çekmeye devam etti.
Sosyete Kasabı Nusret "Durma parçala dedi" notuyla paylaştığı videoda, müşterisi yere düşmesine rağmen şovuna ara vermedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum