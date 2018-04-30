On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 158 bin 301 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 483 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 487 kişi 142 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 254 kişi 24 lira 85'er kuruş, 6 bilen 101 bin 614 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 935 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ve Osmaniye'nin Merkez ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 110 bin 657 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 840 bin 490 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 34 lira 98 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

