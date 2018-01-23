On Numara sonuçları 22 Ocak - MPİ On Numara 807. haftasında on bilen 13 kişi çıktı!

On Numara sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 807. kez düzenlenen On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye onüçe bölündü. Daha önce 4 Mayıs 2015 tarihinde yapılan bir On Numara çekilişinde 15 kişi on numarayı doğru tahmin etmişti ama bu 15 kişiden 13 tanesini aynı ilçeden çıkmıştı. Dün akşam yapılan On Numara çekilişinde on bilen 13 kişi ayrı ayrı şehirlerden yada ilçelerden çıktı. On Numara oyununu esası gereği şans oyunları içinde büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali en yükse olan oyun olarak geçiyor. 1-80 sayı küresi içinden seçilen 22 sayıdan on tanesi doğru tahmin etmek gerekiyor. 47 haftadır devretmeyen On Numara, bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi 13 kişiye dağıttı. İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiye kazanan şehirler...
On Numara 807. haftanın sayıları şöyle; 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un Çarşamba, İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri'nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi.
22 Ocak On Numara çekilişinde 9 bilen 378 kişi 584 lira 55'er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46'şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13'er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 864 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 207 bin 925 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 879 bin 858 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 650 lira 20 kuruş aktarıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73 ve 80 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 841 lira onar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Balçova, Muğla'nın Milas, İstanbul'un Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde yatırdığı belirlendi.
15 Ocak On Numara çekilişinde, 9 bilen 77 kişi 2 bin 973 lira on beşer kuruş, 8 bilen 2 bin 18 kişi 113 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 384 kişi 22 lira altmışar kuruş, 6 bilen 117 bin 672 kişi 3 lira doksanar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 831 kişi ise 3 lira otuzar kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 289 bin 86 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı On Numara çekilişinde, kamuya KDV olarak 912 bin 23 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 508 bin 685 lira 96 kuruş aktarıldı.
ON NUMARA 47 HAFTADIR DEVRETMİYOR!
Süper Loto'nun uzun devir serilerine karşılık On Numara adeta devir nedir unutmak üzere. On Numara çekilişleri 47 haftadır büyük ikramiye dağıtıyor ve çoğunlukla da büyük ikramiye 1'den fazla kişinin oluyor. Kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğunu oyun On Numara. Kazanma ihtimaliniz: 2 milyon 546 bin 203’te 1. Az miktarda ikramiye verdiği halde bu oran nedeniyle bir kısım tarafından özellikle tercih ediliyor.
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