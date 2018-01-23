On Numara sonuçları 22 Ocak - MPİ On Numara 807. haftasında on bilen 13 kişi çıktı!

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 07:19 |1 saat önce

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı düzenlenen On Numara çekilişi, dün canlı yayında yapıldı. On Numara çekilişi sonuçlarına göre 807. haftanın 22 şanslı sayısından on tanesini doğru tahmin eden tam 13 kişi çıktı. On Numara'da haftanın talihlileri kişi başına 25 biner lira ikramiye kazandılar. İşte haftanın On Numara sonuçları, sayıları ve on numara bilenlerin şehirleri...

On Numara sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 807. kez düzenlenen On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye onüçe bölündü. Daha önce 4 Mayıs 2015 tarihinde yapılan bir On Numara çekilişinde 15 kişi on numarayı doğru tahmin etmişti ama bu 15 kişiden 13 tanesini aynı ilçeden çıkmıştı. Dün akşam yapılan On Numara çekilişinde on bilen 13 kişi ayrı ayrı şehirlerden yada ilçelerden çıktı. On Numara oyununu esası gereği şans oyunları içinde büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali en yükse olan oyun olarak geçiyor. 1-80 sayı küresi içinden seçilen 22 sayıdan on tanesi doğru tahmin etmek gerekiyor. 47 haftadır devretmeyen On Numara, bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi 13 kişiye dağıttı. İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiye kazanan şehirler... ON NUMARA SONUÇLARI 22 OCAK On Numara 807. haftanın sayıları şöyle; 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77 On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un Çarşamba, İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri'nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

22 Ocak On Numara çekilişinde 9 bilen 378 kişi 584 lira 55'er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46'şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13'er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 864 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 207 bin 925 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 879 bin 858 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 650 lira 20 kuruş aktarıldı. GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73 ve 80 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 841 lira onar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Balçova, Muğla'nın Milas, İstanbul'un Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde yatırdığı belirlendi.