On Numara sonuçları 22 Ocak - MPİ On Numara 807. haftasında on bilen 13 kişi çıktı!

On Numara sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 807. kez düzenlenen On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye onüçe bölündü. Daha önce 4 Mayıs 2015 tarihinde yapılan bir On Numara çekilişinde 15 kişi on numarayı doğru tahmin etmişti ama bu 15 kişiden 13 tanesini aynı ilçeden çıkmıştı. Dün akşam yapılan On Numara çekilişinde on bilen 13 kişi ayrı ayrı şehirlerden yada ilçelerden çıktı. On Numara oyununu esası gereği şans oyunları içinde büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali en yükse olan oyun olarak geçiyor. 1-80 sayı küresi içinden seçilen 22 sayıdan on tanesi doğru tahmin etmek gerekiyor. 47 haftadır devretmeyen On Numara, bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi 13 kişiye dağıttı. İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiye kazanan şehirler...

ON NUMARA SONUÇLARI 22 OCAK

On Numara 807. haftanın sayıları şöyle; 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un Çarşamba, İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri'nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi.