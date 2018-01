On Numara sonuçları 29 Ocak: 48 haftadır devretmeyen On Numara üç kişiyi daha sevindirdi!

On Numara sonuçları, bu hafta da üç kişiyi sevindirdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 2002 yılından beri her pazartesi akşamı oynatılan On Numara, dün akşam çekildi. 29 Ocak On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındanki çekiliş salonunda yapıldı. Canlı yayında yapılan ve noterin hazır olduğu, birkaç vatandaşın da izlediği 808. hafta On Numara çekilişinde haftanın 22 sayısı içinde on tanesini doğru tahmin eden 3 kişi, büyük ikramiyeyi paylaştı.

29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 808. haftanın sayıları şöyle;02, 03, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bursa'nın Kestel, Balıkesir'in Karesi, ve Antalya'nın Muratpaşa ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

29 Ocak On Numara çekilişinde; 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 200 bin 437 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.