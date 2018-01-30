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On Numara sonuçları 29 Ocak: 48 haftadır devretmeyen On Numara üç kişiyi daha sevindirdi!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 07:17 | Son Güncelleme 2 saat önce

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı düzenlenen 808. hafta On Numara çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. Ankara'nın Balgat ilçesindeki MPİ genel müdürlük binasında yapılan On Numara çekilişi sonucuna göre on bilen üç talihli kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Böylece On Numara, 48 hafta devir etmeden geçirmiş oldu. İşte 29 Ocak On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişin detayları...

On Numara sonuçları 29 Ocak: 48 haftadır devretmeyen On Numara üç kişiyi daha sevindirdi!

On Numara sonuçları, bu hafta da üç kişiyi sevindirdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 2002 yılından beri her pazartesi akşamı oynatılan On Numara, dün akşam çekildi. 29 Ocak On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındanki çekiliş salonunda yapıldı. Canlı yayında yapılan ve noterin hazır olduğu, birkaç vatandaşın da izlediği 808. hafta On Numara çekilişinde haftanın 22 sayısı içinde on tanesini doğru tahmin eden 3 kişi, büyük ikramiyeyi paylaştı.

29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 808. haftanın sayıları şöyle;02, 03, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bursa'nın Kestel, Balıkesir'in Karesi, ve Antalya'nın Muratpaşa ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

29 Ocak On Numara çekilişinde; 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 200 bin 437 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 361 bin 239 lira 17 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 941 bin 202 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 524 bin 719 lira 71 kuruş, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 416 bin 743 lira 21 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI 22 OCAK

On Numara 807. haftanın sayıları şöyle; 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un Çarşamba, İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri'nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

22 Ocak On Numara çekilişinde 9 bilen 378 kişi 584 lira 55'er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46'şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13'er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 864 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 207 bin 925 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 879 bin 858 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 650 lira 20 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA 48 HAFTADIR DEVRETMİYOR!

Süper Loto'nun uzun devir serilerine karşılık On Numara adeta devir nedir unutmak üzere. On Numara çekilişleri 48 haftadır büyük ikramiye dağıtıyor ve çoğunlukla da büyük ikramiye 1'den fazla kişinin oluyor. Kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğunu oyun On Numara. Kazanma ihtimaliniz: 2 milyon 546 bin 203’te 1. Az miktarda ikramiye verdiği halde bu oran nedeniyle bir kısım tarafından özellikle tercih ediliyor.

Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak: Devirli Sayısal Loto ikramiyesi de tek kişiye gitti!
Süper Loto sonuçları 25 Ocak: Rekor kıran Süper Loto, bir kişiye 42 milyon kazandırdı!
Şans Topu sonuçları 24 Ocak: Devirli ikramiye katlandı! (867. hafta Şans Topu sonucu)
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