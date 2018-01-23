HABER

Operasyon nasıl gidiyor sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 18:05 | Son Güncelleme 2 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir Mehmetçik, "Milletimiz gayet rahat olsun. Biz hazırız. Bunu bir operasyon olarak görmüyoruz. Bu bizim için eğitim" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon mehmetçik asker Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Okuyucu Yorumları 16 yorum
Aslanlar. Allah yar ve yardımcınız olsun Siz böyle oldukça Memlekette fitne fesat peşinde koşan Çakalların moral motivasyon eksilerde geziyor
ah palermo bide bu askerlerimizin kiymetini bilseler o kadar vatan haini varki ulkemizde pkk ya destek veren
@savas_murat_1991 Sıkıntı yok Allahın izniyle Bu Topraklarda BİN Yıldır Şehidde veriyoruz Gaimizde oldu O alçaklarda Bin Yıldır Bıkmadılar alçaklık yapmaktan BİN YIL DAHA ŞEHİD VERİRİZ O ÇAKALLARA GÜN YÜZÜ GÖSTERMEYİZ
Aslannn Aslaaannnnn . Ne Mutlu Türküm Diyeneeeee
aslanlar. emin olun bende yanınızda olmak isterdim. gurur duyuyorum sizlerle. yeter ki çağırsınlar canla başla gönül rızasıyla gelirim.
Aldığınız maaş yediğiniz her lokma halal olsun iyi ki varsınız kahramanlar
Böyle askeri olan devlete hangi güç karşı koyabilir ki. Dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun. "bir ölür, bin diriliriz."
Allah diyorum ne mutlu sizlere gonlumuz sizinle alperenler ALLAH sizinle yigitler
@belendag ŞEHİT OLMAK HERKESE NASİP OLMAZ. ŞEHİT OLMAK İÇİN DUA EDİN
Allah tüm askerlerimizi korusun ve yüceltsin..UMitlerin bittiği yerde Türk'ün kudreti baslar!!!
allah yardımcınız olsun. bu vatan sizler oldukça ayakta kalacak
İŞTE ASKERLERİMİZDENDE GÖRÜYOR DUYUYORUZ KOMUTANINDA DEDİGİ GİBİ SIKINTI YOK BU BİZİM İÇİN BİR EGTİM ÇOK RAHATIZ TÜRKLÜK YÜCEDİR DAHADA YÜLECEKTİR SİZLERİN OMUZLARINDA NEMUTLU VERİLEN GÖREVİ HAKKIYLA YAPAN ASKERLERİMİZE ALLAH KUVVET VERSİN İŞLLH NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Sizin ALLAH' ınıza kurban.
Helal olsun Mehmetciklere, Ne mutlu Türküm diyene
helal olsun yiğidim
TÜRK ORDUSUNUN EŞİ BENZERİ DÜNYA DA YOK.. ALLAHIN ARSLANLARI..
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek

Afrin kahramanlarına yaprak sarması

Afrin kahramanlarına yaprak sarması

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Kastamonu'da

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Kastamonu'da

Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral mektubu

Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral mektubu

İstanbul trafiğindeki çalışma 30 gün sürecek

İstanbul trafiğindeki çalışma 30 gün sürecek

Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.