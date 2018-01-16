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Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 22:01 | Son Güncelleme 2 saat önce

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre,Türkiye'nin PYD/PKK'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.

AA

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye operasyon TSK PKK PYD Afrin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah yar yardimciniz olsun ..
onlar çoktan çıkmıştır ordan,yarın boş bataklığa çekerler bizi
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