"Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler" fotoğraf sergisi

Çalışmasını tarihi fotoğraflarla sunmayı tercih ettiğini belirten Miskovic, "Online veritabanlarını inceledikten sonra elde ettiğimiz fotoğrafları içerik olarak çözümledik. İlk sonuçlar böylece ortaya çıkmış oldu. Daha sonra topluma dair bilgi veren basın fotoğraflarını dijitalleştirdik." dedi.

Miskovic, projeyi ve sergiyi hazırlarken Osmanlı sonrası dönemde Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna'nın değişimi üzerinde durduklarını, halkın bu 4 şehre bakışını keşfetmek istediklerini kaydetti.

- "Benzerlikleri ve farklılıkları gördüm"

Toplumsal değişimlerin dikkati çekici olduğunu ifade eden Miskovic, "Basın fotoğraflarını kullandım. Çünkü insanların Osmanlı'dan sonraki süreçte nasıl değiştiğini en iyi onlar anlatıyordu. Daha sonra bu 4 şehre dair fotoğrafların başlıklarını araştırdım ve bu bilgileri bir araya getirdim. Benzerlikleri ve farklılıkları gördüm ve sergiyi böyle hazırladım." diye konuştu.

Sergi için, 1920 ve 1930'lu yıllarda Cumhuriyet, Akşam, Politika ve Vreme gazetelerinin foto muhabirleri tarafından çekilen ve seçilerek dijital olarak işlenen yaklaşık 200 fotoğraf bir araya getirildi.

"Şehir Merkezi", "Ulus ve Beden", "Ulusu Giydirmek", "Dinlence ve Din" ile "Çarşı" başlıklı bölümlerden oluşan fotoğraf sergisinde, seçilen Osmanlı şehirlerinin kalbini oluşturan çarşılardan ve gündelik hayattan manzaralar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, 29 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

