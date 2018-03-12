HABER

Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 03:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili denize devrilen 55 yaşındaki Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili denize devrilen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ yaşamını yitirdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ (55) idaresindeki 48 TB 212 plakalı otomobil, Yalıçiftlik Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik kayalık alanda sürüklenerek denize devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altındağ'ın cenazesi, dalgıçların tespit ettiği yaklaşık 2-3 metre derinlikteki hurdaya dönen otomobilden alınarak Yalıçiftlik İskelesi'ne çıkarıldı. Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, belediye çalışanları ile Altındağ'ın yakınları olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, eşi sağlık sektöründe çalışan 2 çocuk babası Altındağ'ın ölümü, ailesi ve Bodrum Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu.

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ bodrum İsmail Altındağ Muğla trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Otomobili denize devrilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.