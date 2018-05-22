Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Acıpayam yönünden Denizli istikametine seyreden Ramazan T. idaresindeki 20 ED 925 plakalı otomobil, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda İlyas Memiş (19) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Memiş, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Devlet Hastanesine kaldırılan Memiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Ramazan T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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