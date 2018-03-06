HABER

Özel harekattan şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 08:45 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde narkotimleri, özel harekat polislerin de desteğiyle 3 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda 40 şahıs gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, İstanbul'da 3 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

pöh1

Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimleri, sabaha karşı özel harekat polislerinin ve narkotik köpeğinin de desteğiyle 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kartal Soğanlık mahallesi üzerinde bir apartman dairesine baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi.

pöh2

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve mermi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, alınan sağlık raporlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İHA

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş kararİstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar
Ankara'da büyük operasyon! Ünlü iş adamının intiharına neden olmuşlarAnkara'da büyük operasyon! Ünlü iş adamının intiharına neden olmuşlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon narkotik Polis özel harekat

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu iddianamesi tamam! İğrenç detaylar

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu iddianamesi tamam! İğrenç detaylar

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlar futbol oynadı erkekler alkışladı

Kadınlar futbol oynadı erkekler alkışladı

Minikler, aldıkları çoraplar ve yaptıkları resimleri Mehmetçiğe gönderdi

Minikler, aldıkları çoraplar ve yaptıkları resimleri Mehmetçiğe gönderdi

CHP'li Ağbaba: Milliysen, yerliysen şeker fabrikalarına sahip çık

CHP'li Ağbaba: Milliysen, yerliysen şeker fabrikalarına sahip çık

Bartın Valisi Dirim, baraj suyunun yükseldiği alanda inceleme yaptı

Bartın Valisi Dirim, baraj suyunun yükseldiği alanda inceleme yaptı

Dalaman'a şehit ateşi düştü (2)

Dalaman'a şehit ateşi düştü (2)

Artvinli gelin, nikâhta damattan akıllı cep telefonu istedi

Artvinli gelin, nikâhta damattan akıllı cep telefonu istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.