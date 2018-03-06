Özel harekattan şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, İstanbul'da 3 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimleri, sabaha karşı özel harekat polislerinin ve narkotik köpeğinin de desteğiyle 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kartal Soğanlık mahallesi üzerinde bir apartman dairesine baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve mermi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, alınan sağlık raporlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İHA
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde
Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Babasının ardından şimdi de kızı düştü! Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Yasak aşk skandalı! Eşini kayınbiraderine öldürttü, ceza indirimi aldı
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Ne olduğunu dahi anlamamıştı! Bahçesinde bulduğu canlıyı ölümden kurtardı
Objektif karşısında yarı çıplak!
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum